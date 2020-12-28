Арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Махачкале

28 декабря 2020, 11:48

Суд постановил сегодня заключить под стражу на два месяца четырех задержанных по делу о подготовке взрыва и нападения на силовиков в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря в Дагестане были задержаны четыре предполагаемых члена ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". У них нашли оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в мобильных телефонах - переписку с координаторами из-за рубежа. В сети появилось видео спецоперации.

Советский районный суд Махачкалы согласился с ходатайством следствия и постановил арестовать всех четырех задержанных по делу о подготовке теракта на два месяца, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Один из подозреваемых арестован до 24 февраля, трое - до 25 февраля, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана передал "Интерфакс".

По данным Национального антитеррористического комитета, задержанные планировали взорвать бомбу у одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на силовиков. Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что конкретного плана у задержанных не было. "Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой", - рассказал он.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" опубликован справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.