Стопкадр видео ФСБ. Источник: РИА "Новости" https://ria.ru/20201226/terakt-1591031442.html

28 декабря 2020, 11:48

Арестованы подозреваемые в подготовке теракта в Махачкале

Суд постановил сегодня заключить под стражу на два месяца четырех задержанных по делу о подготовке взрыва и нападения на силовиков в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря в Дагестане были задержаны четыре предполагаемых члена ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". У них нашли оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в мобильных телефонах - переписку с координаторами из-за рубежа. В сети появилось видео спецоперации.

Советский районный суд Махачкалы согласился с ходатайством следствия и постановил арестовать всех четырех задержанных по делу о подготовке теракта на два месяца, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Один из подозреваемых арестован до 24 февраля, трое - до 25 февраля, со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана передал "Интерфакс".

По данным Национального антитеррористического комитета, задержанные планировали взорвать бомбу у одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на силовиков. Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что конкретного плана у задержанных не было. "Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой", - рассказал он.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" опубликован справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Полицейский связал свое увольнение с интервью о Гази Исаеве", "Следствие связало дела об убийстве Эльджаркиева и крупном хищении в Ингушетии", "Осужденные по делу о теракте на концерте Киркорова остались без поддержки близких".

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