Судебный молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

24 декабря 2020, 18:42

Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за финансирование терроризма

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Заура Кармова по обвинению в финансировании терроризма. Кармов вины не признал.

Южный окружной военный суд вынес сегодня приговор по делу Заура Кармова, обвиняемого в финансировании  незаконного вооруженного формирования и содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). По версии следствия, в 2014 году близ села Светловодское в Кабардино-Балкарии подсудимый передал участнику незаконного вооруженного формирования продукты питания и в том же году 100 тысяч рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Суд признал Кармова виновным, ему назначено наказание путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2018 года и по настоящему приговору в виде лишения свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде. Кармов в ходе суда вины не признал, сообщили в суде.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 29 июня, состоялось 11 судебных заседаний, приговор был оглашен 24 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.

Санкции части 1 статьи 208 Уголовного кодекса России предусматривают до 20 лет лишения свободы,  части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России - до 15 лет лишения свободы. Комментариев от Заура Кармова или его защиты относительно обвинения в финансировании терроризма пока не поступало.

Ранее Кармов был осужден по делу о незаконном хранении оружия и наркотиков, отмечается в карточке дела на сайте Зольского районного суда Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Апелляционный военный суд в Московской области 17 декабря оставил в силе решение суда о лишении свободы на восемь лет для жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова по делу о финансировании терроризма.

Примечание:

"Жительница Волгоградской области признана виновной в содействии терроризму", "Уроженка Дагестана получила 3,5 года колонии за содействие терроризму", "Житель Ставрополья признан виновным в финансировании ИГ*".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 декабря 2020, 19:24

  • Кочесоко объяснил в суде свои показания оперативникам

    Черкесский активист Мартин Кочесоко объяснил на суде в Кабардино-Балкарии, что вынужден был дать оперативникам признательные показания из-за давления со стороны силовиков. На допросе после задержания расспрашивали не о наркотиках, а об общественной деятельности, подчеркнул активист.

24 декабря 2020, 18:27

24 декабря 2020, 18:17

24 декабря 2020, 17:54

24 декабря 2020, 17:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи