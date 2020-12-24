Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за финансирование терроризма

24 декабря 2020, 18:42

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Заура Кармова по обвинению в финансировании терроризма. Кармов вины не признал.

Южный окружной военный суд вынес сегодня приговор по делу Заура Кармова, обвиняемого в финансировании незаконного вооруженного формирования и содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России). По версии следствия, в 2014 году близ села Светловодское в Кабардино-Балкарии подсудимый передал участнику незаконного вооруженного формирования продукты питания и в том же году 100 тысяч рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Суд признал Кармова виновным, ему назначено наказание путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2018 года и по настоящему приговору в виде лишения свободы на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде. Кармов в ходе суда вины не признал, сообщили в суде.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 29 июня, состоялось 11 судебных заседаний, приговор был оглашен 24 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.

Санкции части 1 статьи 208 Уголовного кодекса России предусматривают до 20 лет лишения свободы, части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России - до 15 лет лишения свободы. Комментариев от Заура Кармова или его защиты относительно обвинения в финансировании терроризма пока не поступало.

Ранее Кармов был осужден по делу о незаконном хранении оружия и наркотиков, отмечается в карточке дела на сайте Зольского районного суда Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Апелляционный военный суд в Московской области 17 декабря оставил в силе решение суда о лишении свободы на восемь лет для жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова по делу о финансировании терроризма.