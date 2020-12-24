Автобус с беженцами, прибывший в Степанакерт. 20 ноября 2020 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

24 декабря 2020, 08:59

Более 480 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт очередную колонну автобусов с 488 беженцами, общее число вернувшихся жителей региона превысило 43 тысячи человек, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт автобусы с 350 беженцами. По данным Минобороны России, число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило более 42 тысяч.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

За минувшие сутки в Нагорный Карабах вернулись более 480 беженцев, сообщило Минобороны России. "Доставлены 488 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", – сказано в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Всего в Нагорный Карабах уже вернулось более 43 тысяч беженцев, отметило министерство.

Российские военные также продолжают работу по разминированию населенных пунктов, сказано в другом сообщении Минобороны. "[За время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе] разминировано 274 гектаров местности, около 105 километров дорог, 451 домостроение. Обнаружено и обезврежено более 8,7 тыс. взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" картеПолномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

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