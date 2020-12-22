Волгоградский активист возобновил спор с властями о необходимости масочного режима

22 декабря 2020, 11:56

Руководитель волгоградской общественной организации Станислав Терентьев обжаловал отказ суда признать незаконным постановление губернатора Андрея Бочарова о масочном режиме в регионе. Часть горожан пренебрегают требованиями носить маски на фоне регулярных рейдов представителей властей, которые штрафуют нарушителей.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября Волгоградский облсуд не удовлетворил иск главреда газеты "Колокол" и руководителя общественной организации "Союз русского народа - Русская община Волгоградской области" Станислава Терентьева, который требовал признать незаконным постановление губернатора Андрея Бочарова от 15 марта о введении масочного режима из-за распространения коронавируса.

Станислав Терентьев 25 ноября заявил, что не намерен обжаловать решение суда, но пообещал с помощью журналистского расследования доказать отсутствие необходимости масочного режима в Волгоградской области. Волгоградцы из группы поддержки Терентьева сочли его иск адекватным.

Тяжбой с властями Терентьев привлек внимание СМИ

21 декабря Станислав Терентьев подал апелляционную жалобу в третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи на решение Волгоградского областного суда. В жалобе, копия которой имеется в распоряжении «Кавказского узла», он указал, что решение областного суда нарушает его права и законные интересы, и предположил, что суд "неправильно истолковал нормы закона".

Также Терентьев указал, что «административный ответчик не предоставил надлежащие доказательства того, что постановления губернатора Волгоградской области подписаны». "В постановлениях губернатора Волгоградской области нет обязательного реквизита документов – подписи", - говорится в апелляционной жалобе. В суд не было представлено доказательств, что постановления губернатора направлялись в Минюст для проведения правовой экспертизы и по ним имеется положительный результат, добавил волгоградец. «Правительством РФ режим повышенной готовности в период с 01.01.2020 г. по 03.12.2020 г. на территории РФ не вводился, обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения не устанавливались (МЧС России № ИГ-11-192). Таким образом [...] административный ответчик не представил доказательств, что обжалуемые решения приняты в рамках предоставленной ему законом компетенции и соблюдения порядка принятия оспариваемых решений", - написал Станислав Терентьев в своей жалобе.

Требования в постановлении губернатора Терентьев считает "надуманными", и в качестве иллюстрации приложил к жалобе три своих фото в масках в зале суда – в маске типа «зорро» с отверстиями для глаз, в маске с надписью «Маска – это смерть» и маске, сделанной из сетки для ловли мальков, через отверстия которой, как указал главред «Колокола», «свободно входит карандаш, не то что вирус».

Такого формального исполнения требований было достаточно, чтобы его сочли соблюдающим масочный режим, следует из текста жалобы. "Предварительное заседание я посетил, пройдя пост судебных приставов в повязке (сделанной из сетчатого мешка для лука), сквозь дырки которой свободно проходит большой палец руки. На снимках видно, что на мне нет перчаток. Однако на входе, начиная с предварительного заседания, требовали перчатки, и я проходил через пост судебных приставов в строительных крагах почти до локтей. На втором снимке видно, что через плечо у меня висят красные боксёрские перчатки, как «сменка» для строительных краг. Выходит, что вся эта процедура с ковидом затеяна не для борьбы за наше здоровье, а для чего-то другого", - пояснил в своей жалобе Терентьев.

Корреспонденту «Кавказского узла» Станислав Терентьев сообщил 21 декабря, что после рассмотрения его иска в волгоградском облсуде привлек внимание федеральных СМИ. "За последние две недели у меня по скайпу взяли интервью корреспонденты телеканала «Москва 24», приглашали в программу «Гражданская оборона» на Первый канал, я отказался, хотя оплачивали такси от дверей дома до аэропорта, самолёт, такси до студии и тем же маршрутом домой", - рассказал Терентьев. Этот отказ он объяснил предположением, что у СМИ может быть "задание по дискредитации «активиста», «монархиста», «волгоградца»".

По поводу функции медицинских масок существует противоречивая информация. Одни источники, например Роспотребнадзор, утверждают, что использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями. В других источниках утверждается обратное, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", где собраны советы специалистов о том, как избежать инфицирования.

Кассиры в магазинах обязывают покупателей надевать маски

На улицах Волгограда можно встретить людей как в масках, так и без них. Однако в магазинах продавцы строго требуют расплачиваться в масках и перчатках, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В частности, в магазине «Покупалко» на улице 51-я Гвардейская продавец на кассе попросила корреспондента «Кавказского узла» надеть перчатки. Носить маску требуют у всех покупателей у кассы, но в торговом зале были покупатели и без масок, и без перчаток.

В магазине «Карусель», расположенном в торговом центре «Мармелад», покупателям без перчаток предлагают их купить прямо на кассе, в противном случае отказывая в обслуживании. Продавец магазина пояснила корреспонденту «Кавказского узла», что кассы попадают в зону видеонаблюдения, и в случае нарушения масочно-перчаточного режима магазин могут оштрафовать.

Жителей Волгоградской области обязали носить в общественных местах маски с 20 мая. С тех пор власти регулярно продлевают срок ограничений. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Большинство покупателей смирились с необходимостью носить маски и перчатки, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» директор Ворошиловского торгового центра Надежда Васильева.

"У некоторых есть внутренний протест, они не хотят надевать маски или перчатки, но подавляющее большинство носят и перчатки, и маски. Есть, конечно, молодые мужчины, которые считают, что их ничто не возьмет, очень пожилые люди упрямятся, но в основном люди стараются придерживаться [правил]. Рейды у нас проходят достаточно часто. Первоначально люди негативно реагировали на это, а сейчас уже входит в привычку, если кто-то проверяет. Вопрос в качестве проверок, доброжелательности", - рассказала она.

Ранее, по словам директора ТЦ, суд оштрафовал Ворошиловский торговый центр за то, что маски, которыми обеспечивали покупателей, не полностью закрывали нос. Торговый центр обжаловал штраф, и суд удовлетворил жалобу. "Претензий к торговому центру как к организации нет, это было определено в судебном порядке", - пояснила Надежда Васильева.

16 ноября власти Волгоградской области ужесточили карантинные меры и продлили масочный режим. В новом постановлении губернатора говорится о том, что гигиеническая маска и респиратор должны плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров.

По оценке Надежды Васильевой, большинство магазинов располагают запасами СИЗ. "Их можно купить, они разной цены. Но у нас есть масочный патруль – девочки от администрации торгового центра в форменной одежде ходят с герметично запакованными масками и перчатками, напоминают посетителям о необходимости прикрывать руки и рот. Лицам преклонного возраста, детям и беременным женщинам мы раздаем бесплатно", - рассказала директор ТЦ.

Представители властей во время рейдов штрафуют нарушителей масочного режима

В Волгограде ежедневно проходят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель областного оперштаба. По его словам, в составах межведомственных групп рейды проводят представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. Патрульные группы, предъявляя нарушителям масочного режима претензии, руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации), добавил он.

Только за 21 декабря участники рейдов выявили 159 нарушений со стороны жителей, находившихся в местах общего пользования без масок и перчаток, и юридических лиц, не принявших необходимых мер безопасности. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщил представитель оперштаба.

Часть 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф: для граждан - от 1000 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Сотрудник оперштаба добавил, что губернатор Андрей Бочаров поручил усилить контроль за выполнением требований об обязательном использовании масок и перчаток в общественных местах, магазинах и транспорте. "Главы муниципальных образований должны обеспечить межведомственный контроль за выполнением всех ограничительных мер на вверенных им территориях, а также усилить работу административных комиссий", - сказал он.

Андрей Бочаров 15 декабря "поставил дополнительные задачи по обеспечению безопасности жителей и объектов" в предпраздничные дни и новогодние и рождественские каникулы, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы областной администрации.

В частности, по его словам, для обеспечения порядка и безопасности в общественных местах будет увеличена плотность нарядов, в зону усиленного контроля попадут территории, прилегающие к кинотеатрам и театрам, места установки новогодних елок, аттракционы и катки. Нести дежурства будут и добровольцы, в том числе народные и казачьи дружины, сообщили в областной администрации.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".