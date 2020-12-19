Очереди за получением соцвыплат в Нагорном Карабахе сократились

19 декабря 2020, 08:32

Почтовое отделение в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе за два дня произвело выплаты единовременной помощи более чем 200 семьям.

Как сообщал "Кавказский узел", беженцам в Нагорном Карабахе выдают финансовую помощь от правительства Армении, но для получения выплат приходится стоять в очереди на почту по два дня, рассказали ранее жители Степанакерта.

С конца ноября правительство Армении начало предоставлять финансовое содействие по 68 тысяч драмов (1 доллар – 516 драмов) людям, имеющим регистрацию в Нагорном Карабахе. По этой же программе те граждане, которые не имеют недвижимости в Армении, дополнительно получают 15 тысяч драмов. Единовременную помощь получают все члены семьи. Выплаты проводятся в почтовых центрах Армении и Нагорного Карабаха.

«Из-за проблем с электричеством и интернет-связью в Нагорном Карабахе работали только почтовые отделения «Арцах-почты» в Степанакерте и Аскеране, что создавало очереди. Более 70 граждан уже получили соцвыплаты. Проблемы с электричеством уже устранены в Мартакертском районе, потому жители района могут получать деньги в «Арцах-почте» города Мартакерта», - рассказали вечером 18 декабря в Министерстве соцобеспечения Нагорного Карабаха корреспонденту «Кавказского узла».

В центральном отделении «Арцах-почта» отметили, что в Степанакерте больше нет такой большой очереди, как в начале декабря, а в некоторых филиалах их вообще нет.

Сотрудник почтового отделения города Мартакерта Таня Аветисян рассказала, что социальные выплаты семьям Мартакертского района начались еще 17 декабря.

«18 декабря отключений электричества и связи не было, потому соцвыплаты выдавались непрерывно. 17 декабря мы приняли порядка 100 человек, а сегодня - более 150. К тому же за деньгами приходит один представитель семьи с документами других членов семьи. Очереди небольшие, не было столпотворений. Так как большинство людей уже успело получить деньги в Степанакерте, то в Мартакерте, можно сказать, очереди нет», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аветисян, добавив, что в городе действует только одна «Арцах-почта».

Она заметила, что учитывая угрозу распространения коронавируса, люди сохраняют социальную дистанцию, в отделение почты заходят по два человека, обязательно в масках, их обслуживают два сотрудника у компьютера и кассир.

В статистической службе Нагорного Карабаха сообщили "Кавказскому узлу", что у ведомства еще нет данных о минимальной потребительской и продовольственной корзине, так как послевоенный рынок еще изучается.

Жительница Мартакерта Вардине Саркисян рассказала, что она 18 декабря получила по 83 тысячи драмов на всех членов семьи – пять человек. «Отпросилась с работы на пол часа, забежала на почту, получила деньги и вернулась. Очередь была из двух человек. Даже ждать почти не пришлось», - сказала женщина.

Она добавила, что это существенная финансовая поддержка для ее семьи, потому что на них можно "прокормиться пару месяцев, если экономить на покупке одежды".

Армине Нерсисян живет на съемной квартире в Степанакерте. Она рассказала, что семья состоит из трех человек, на каждого по 83 тысячи драмов.

«Этих денег нам хватит в декабре заплатить на квартиру, на еду и покупку зимней одежды. В январе мы опять начнем жить на зарплату, которая не превышает 100 тысяч драмов. Можно сказать, что это финансовая помощь поддержала нашу семью на месяц», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В одном из магазинов одежды Степанакерта рассказали, что теплая куртка для ребенка 5-10 лет стоит от 8 до более 20 тысяч драмов, такие же цены на обувь. По словам продавца, активно торговля шла в начале декабря, но сейчас продажи бывают изредка, потому что "больше покупают по необходимости" и "лишнюю одежду люди не покупают".

Напомним, что 10 декабря карабахские беженцы жаловались на трудности с получением соцпомощи, которую им обещали власти Армении. Потерявшие жилье карабахцы вынуждены жить у родственников или снимать квартиру за свой счет.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".