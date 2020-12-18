Карабахские беженцы столкнулись с задержками при получении соцвыплат

18 декабря 2020, 01:16

Беженцам в Нагорном Карабахе выдают финансовую помощь от правительства Армении, но для получения выплат приходится стоять в очереди на почту по два дня, рассказали жители Степанакерта. Переселенцы ждут выплат в связи с утратой жилья, они до сих пор не начаты.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря карабахские беженцы пожаловались на трудности с получением соцпомощи, которую им обещали власти Армении. Потерявшие жилье карабахцы вынуждены жить у родственников или снимать квартиру за свой счет.

23 ноября власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 130 долларов по курсу на 17 декабря) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении.

Более 70 тысяч жителей Нагорного Карабаха получили единовременную финансовую помощь от правительства Армении - 68 тысяч драмов. По другим программам финансового содействия выплаты еще не начались, пока идет только регистрация бенефициаров, сообщил представитель министерства по социальным вопросам в непризнанной республике.

«С конца ноября правительство Армении начало предоставлять финансовое содействие - по 68 тысяч драмов. По этой же программе те граждане, которые не имеют недвижимости в Армении, дополнительно получают 15 тысяч драмов. Единовременную помощь получают все члены семьи. Выплаты проводятся в почтовых центрах Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)», - сказал «Кавказскому узлу» заместитель министра по социальным вопросам, труду и миграции Нагорного Карабаха Ваграм Аракелян.

Свыше 70 тысяч человек уже получили помощь по этой программе, но онлайн-регистрация бенефициаров продолжается. Данных о том, сколько всего человек воспользуются программой, у министерства пока нет.

Выплаты по другим программам социальной поддержки пока не начинались. Одна из этих программ предусматривает выплату 300 тысяч драмов (около 575 долларов по курсу на 17 декабря) тем семьям, чьи общины оказались под контролем Азербайджана.

«Идет процесс регистрации. Единовременные выплаты по 300 тысяч всем членам семьи, потерявшим общины и жилье, начнется через несколько дней», - сообщил замминистра.

Кроме того, разрабатывается программа финансовой помощи семьям, чьи дома пострадали в ходе военных действий и не подлежат восстановлению, она предполагает выплату в 250 тысяч драмов (около 480 долларов по курсу на 17 декабря). Также поддержка обещана семьям, которые временно принимают у себя беженцев - от 30 до 45 тысяч драмов (58-86 долларов).

Очереди в почтовых отделениях Аракелян объяснил тем, что Степанакерте находится большое число беженцев из общин, которые перешли под контроль Азербайджана, а кроме того, имеются перебои с электричеством и связью. По мере устранения проблем жители районов смогут получать соцвыплаты в почтовых отделениях своих райцентров.

«К примеру, в Аскеране не было таких проблем, поэтому жители Аскеранского района получают выплаты в своем районе. Завтра (18 декабря) процесс начнется в Мартакертском районе. Проблема устраняется в Мартунинском районе, и скоро там также начнут работать почты», - отметил сотрудник министерства.

Беженка из Гадрутского района Нуне Григорян вместе со своей семьей поселилась в Степанакерте. По словам женщины, семья живет в недорогой съемной квартире, с минимальными бытовыми условиями. Григорян получила деньги по программе «68+15», однако для этого ей пришлось два дня простоять в очереди.

«Для получения денег мне пришлось записаться в очередь, там выдавали порядковый номер. Мне пришлось два дня стоять, чтоб не пропустить свой номер, а то пришлось бы заново записываться», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница города Шуши Гаяне Саркисян ждет получения выплаты для семей, потерявших дом и место проживания - 300 тысяч драмов. Пока семье не хватает денег, чтобы прокормить детей и платить за аренду квартиры - женщина занимается домашним хозяйствам, работает только ее супруг, но зарплату получает невысокую.

По словам Саркисян, 68 тысяч драмов и 15 тысяч драмов ее семья получила еще в Ереване, до приезда в Степанакерте несколько дней назад. В Ереване очередей за выплатами нет, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Мартунинского района Виген Саргсян 17 декабря с утра до 15.00 часов простоял в очереди возле одного из почтовых отделений в Степанакерте. «После 15 часов людям сказали, чтобы они разошлись, так как нет денег. Перечислений из Армении пока нет. Придется приехать заново в Степанакерт», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Степанакерта Лусине Аванесян пока не ходила за соцвыплатой - ждет, когда очереди закончатся. «Я не смогу больше часа простоять в очереди. Но сегодня я заметила, что людей мало уже: шла с работы, проходила рядом с почтовым отделением на улице Туманяна, там было всего человека четыре. Думаю, на днях смогу получить деньги», - надеется женщина.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".