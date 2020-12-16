Нагорный Карабах заявил об исчезновении солдат в Гадрутском районе

16 декабря 2020, 11:14

Утрачена связь с солдатами нескольких боевых постов в районе сел Хин Тахер и Хцаберд, ведутся поисковые работы, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали два армянских села в Гадрутском районе - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар), оставленные жителями в ходе осеннего обострения конфликта. Шестеро армянских резервистов получили ранения во время боестолкновения у сел Хцаберд и Хин Тахер, а еще десять, предположительно, попали в плен, заявили в Степанакерте. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – миротворцы и азербайджанские военные, которые ведут переговоры, сообщил глава администрации Гадрутского района.

Азербайджанская сторона объяснила инцидент вынужденной антитеррористической операцией. Ее было решено провести в связи с тем, что с 26 ноября по 8 декабря в Гадрутском районе четыре азербайджанских военных были убиты, а еще три человека получили ранения при нападениях оставшихся там вооруженных отрядов, указали в совместном заявлении Служба госбезопасности и Минобороны Азербайджана.

Вечером 15 декабря "при пока непонятных обстоятельствах" была потеряна связь с личным составом нескольких карабахских боевых постов, расположенных в районе сел Хин Тахер и Хцаберд, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха. "Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы. При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению возможного пленения армянских военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Нагорного Карабаха и переведенном "Кавказским узлом". О каком числе военных идет речь, в сообщении не уточняется. По мнению российских аналитиков, азербайджанские военные должны вернуться к исходным позициям после наступления, а инцидент обусловлен нечеткими договоренностями между сторонами конфликта. Возвращаться в разрушенные села преждевременно и небезопасно, отметил военный эксперт Владимир Евсеев, добавив, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо создать "серую зону", свободную от всех сторон конфликта.

Судьба 10 пропавших резервистов остается неизвестной

Информация о пленении в ходе боестолкновений 11-12 декабря десяти резервистов пока не подтверждена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший депутат карабахского парламента Айк Ханумян. "Российские миротворцы сообщили о расследовании инцидента, однако до сих пор какой-либо точной информации на этот счет нет", - сказал он.

Адвокат Сирануш Саргсян представляющая в Европейском суде по правам человека интересы армянских пленных, сообщила, что к ней уже обратились родственники нескольких резервистов, пропавших в Гадрутском районе. "После сбора необходимой информации и подтверждения факта пленения обратимся в ЕСПЧ по вопросу их пленения", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. По условиям соглашения о режиме прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" 13 ноября была опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, основанная на трехстороннем заявлении.