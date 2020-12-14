Оставлен в силе арест Али Хамхоева по делу о протестах в Магасе

14 декабря 2020, 20:56

Житель Ингушетии Али Хамхоев, подозреваемый в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе, оставлен под арестом до 25 января 2021 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием - рядовые участники митинга были обвинены в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

Али Хамхоев был задержан в своем доме в Назрани 26 ноября в рамках расследования дела о митинге в Магасе. Через день Нальчикский горсуд постановил арестовать его на два месяца. Защита обжаловала это решение, и сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил его в силе, пишет со ссылкой на адвоката Хамхоева Висита Цороева "Фортанга".

"Мы просили смягчения меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд выдал защите только резолютивную часть решения, мотивировочную мы получим позже. Никакой конкретики в обвинении пока нет. Что сделал мой подзащитный, когда, каковы улики и свидетельства - ничего нам не известно", - сказал Цороев, отметив, что его подзащитный оставлен под арестом в СИЗО Нальчика до 25 января 2021 года.

По словам адвоката, активист находится в статусе подозреваемого по части 2 статьи 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти…). Он не жалуется на условия содержания в СИЗО. Брат арестованного Зубейр Хамхоев, ранее осужденный по митинговому делу, освободился из колонии в июне.

Зубейр Хамхоев по делу о митинге в Магасе был приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Ставропольский краевой суд в апреле оставил этот приговор в силе.

Жалоба на арест Али Хамхоева поступила в Верховный суд Кабардино-Балкарии 8 декабря, следует из информации в картотеке на сайте суда.

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