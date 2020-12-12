Парламентской оппозиции в Калмыкии не удалось инициировать вотум недоверия Хасикову

12 декабря 2020, 03:23

Большинство депутатов Народного хурала Калмыкии не поддержали предложение парламентской оппозиции рассмотреть вопрос о вотуме недоверия главе республики Бату Хасикову. Парламентская оппозиция вынесет на рассмотрение этот вопрос на следующей сессии, если глава республики не предоставит отчет о своей работе, заявил зампред парламента.

Как писал «Кавказский узел», 18 и19 ноября два депутата от "Единой России" Баир Штепин и Валентин Хорошевский сдали мандаты на фоне конфликта в парламенте Калмыкии. Первый вице-спикер парламента республики Саглар Бакинова и руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова заявили, что депутаты-единороссы, ранее не проголосовавшие за отстранение от должности Бакиновой, были лишены депутатских мандатов с нарушением регламента.

25 сентября девять депутатов, в том числе лидеры всех парламентских партий – "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", направили открытое письмо президенту страны, в котором заявили, что глава Калмыкии Бату Хасиков не способен добиться улучшения ситуации в республике в условиях пандемии и засухи. 7 октября президиум регионального политсовета "Единой России" поддержал предложение о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции в Народном хурале Саглар Бакиновой, а также лишил ее должности заместителя секретаря регионального отделения партии. 12 ноября депутатам Народного хурала Калмыкии не хватило одного голоса, чтобы уволить первого зампредседателя Бакинову, и они большинством голосов "исключили" ее должность. Бакинова при поддержке оппозиционеров решила обжаловать это решение в суде.

Вакантные места депутатов Штепина и Хорошевского заняли представители «Единой России» Яков Герман и Дорджи Лиджиев, новые парламентарии были представлены Народному хуралу на сессии 11 декабря, говорилось в прямой трансляции заседания парламента Калмыкии на странице в Instagram депутата «Справедливой России» Намсыра Манджиева, которую посмотрел корреспондент «Кавказского узла».

Члены парламента большинством голосов проголосовали за сложение полномочий депутата от «Единой России» Анатолия Баулкина, который подал соответствующее заявление 10 декабря.

Глава калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова предложила коллегам рассмотреть вопрос о недоверии к председателю Народного хурала Анатолию Козачко. Ее поддержали только шесть депутатов.

Затем, по инициативе зампреда Народного хурала Николая Нурова, на голосование было вынесено предложение рассмотреть вопрос о вотуме недоверия главе Калмыкии Бату Хасикову. «За» проголосовало семь человек.

Парламент республики обязан рассмотреть любой вопрос, если его внесут в повестку девять депутатов – треть состава Народного хурала, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" Николай Нуров. При этом сам вотум недоверия выносится главе Калмыкии, если за это решение проголосуют две трети – 18 депутатов. "Если мы добьемся того, что 18 человек проголосуют за вотум недоверия главе республики, то принимается соответствующее постановление, которое направляется президенту Российской Федерации. Президент имеет право принять или отклонить это постановление", - добавил Нуров.

Инициативу рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Хасикову поддержали три представителя КПРФ и по два депутата от «Единой России» и «Справедливой России», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» депутат Народного хурала Намсыр Манджиев в перерыве сесии. По его словам, за рассмотрение вопроса о недоверии к Козачко проголосовала та же группа парламентариев, за исключением одного депутата от КПРФ.

В заключительной части заседания депутат от «Единой России» Арслан Кусьминов попросил Анатолия Козачко прояснить ситуацию с сокращением должности первого зампреда. «Должность Саглар Александровны [Бакиновой] сокращают, и она становится рядовым депутатом?», - спросил депутат.

Анатолий Козачко ответил, что закон о ее сокращении принят и подписан главой Калмыкии и уже вступил в силу. «Два месяца Саглар Александровна исполняет обязанности (согласно трудовому законодательству. - Прим. "Кавказского узла"). После того, как должность будет упразднена, пройдут выборы заместителя парламента. Саглар Александровна сможет участвовать в этих выборах», - добавил спикер парламента.

Саглар Бакинова заявила, что ее официально еще не уведомили о сокращении должности. «После того, как с вашей стороны последуют юридические действия, у меня появится правовая основа обратиться в суд», - сказала она. Бакинова подчеркнула, что ее должность выборная.

Она также сообщила, что со стороны руководства республики продолжается давление на нее и ее родственников. При этом Бакинова отметила, что считает правильным решение подписать вместе с коллегами открытое письмо в адрес президента по засухе и коронавирусу.

Депутаты требуют от Хасикова отчитаться перед парламентом

Козачко не стал выносить на голосование вопрос об увольнении Бакиновой с должности первого зампреда (согласно республиканскому законодательству, для этого необходимо набрать две трети голосов (18 из 25). - Прим. "Кавказского узла"), поскольку неудачная попытка 12 ноября обернулась «серьезными репутационными потерями» для руководства республики, считает Саглар Бакинова. «Если они второй раз вынесут вопрос обо мне на голосование, им придется объясняться с администрацией президента. Я была там 22 октября, рассказала о ситуации в республике. Первый замруководителя администрации президента подтвердил то, что я и так знала: инициатива сместить меня с должности исходит от руководства Калмыкии, а не из Москвы, как меня пытались тут убедить, когда ставили вопрос на голосование», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила, что межфракционная группа направила письмо генеральному прокурору Игорю Краснову и прокурору Калмыкии Евгению Курмаеву с просьбой провести проверку по заявлению об административном давлении на депутатов и процедуре проведения телефонного опроса в Народном хурале.

Анатолий Козачко инициировал голосование путем телефонного опроса 18-19 ноября по трем вопросам: прекращению полномочий депутатов Штепина и Хорошевского, а также по проекту постановления о сокращении должности первого заместителя председателя парламента Калмыкии, рассказала ранее корреспонденту «Кавказского узла» Бакинова. Она заявила, что намерена обратиться в прокуратуру в связи с нарушением регламента Народного хурала. По ее словам, "сам по себе опрос, тем более по телефону, не имеет под собой правовой основы". "Все решения – как о прекращении полномочий депутата, так и признание его полномочий – принимаются в форме постановлений. Это все должно происходить на сессиях", - пояснила Бакинова.

«Сегодня (11 декабря) в перерыве сессии я поговорила с Курмаевым. Он сказал, что получил письмо, но ждет решения от Генпрокуратуры. После того, как прокуратура сообщит мне о результатах проверки, у меня появятся правовые основания для того, чтобы обращаться в другие правоохранительные органы по фактам давления на меня и моих родственников», - заявила первый вице-спикер Народного хурала.

Результаты голосования по вопросу о вотуме недоверия Бату Хасикову она не считает неудачей. «Думаю, в ближайшее время мы вернемся к этому вопросу. В любом случае вотум недоверия остается на повестке дня», - сказала Бакинова.

Зампред парламента Калмыкии Николай Нуров сказал корреспонденту «Кавказского узла», что вотум недоверия главе республики может быть рассмотрен на очередной сессии – 25 декабря. «Мы будем требовать, чтобы Хасиков отчитался перед нами по итогам своей работы. Он должен доложить депутатам, что вообще происходит в республике. Если отчета не будет, нам придется вновь обращаться к президенту или принимать еще какие-то меры. Но работа над подготовкой вотума недоверия в любом случае продолжится», - заявил он.

Нуров рассказал, что 11 декабря калмыцкое отделение КПРФ подало в суд заявление в связи с тем, что Хасиков не подписал указ о назначении члена избиркома Калмыкии с правом решающего голоса – представителя КПРФ Оксаны Санджиновой. «Ее предшественник, наш однопартиец, был избран депутатом районного собрания и, в соответствии с законом, написал заявление с просьбой освободить его от должности в избиркоме. Партия предложила на вакантное место другого человека – юриста Санджинову. 5 октября мы подали документы в администрацию главы Калмыкии. Указа о назначении до сих пор нет», - рассказал он.

Кроме того, добавил Нуров, Хасиков «проигнорировал» письмо депутатов, в котором они требовали до 1 декабря предоставить им информацию о реализации национальных проектов. «Письмо подписали руководители фракций КПРФ и «Справедливой России», а также руководитель межфракционной группы Саглар Бакинова. По 10 национальным проектам у нас 45 или 48 государственных программ. Как они исполняются, нам неизвестно. Информацию от главы республики мы так и не получили. Именно поэтому я настоял, чтобы (на этой сессии) был поставлен на голосование вопрос о недоверии к главе Калмыкии», - пояснил он.

По словам зампреда парламента, администрация главы республики стала единственной инстанцией, не поддержавшей законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах главы Калмыкии с девяти до минимальных пяти процентов. «Законопроект был разработан нашей партией. Он получил положительные заключения во всех структурах – прокуратуре, Минюсте и прочих ведомствах. И только администрация главы республики рекомендовала снизить фильтр до семи процентов. Фракция КПРФ проголосовала против такого снижения. Нас поддержали коллеги из межфракционной группы, но мы остались в меньшинстве – «Единая Россия» продавила версию закона, предложенную администрацией», - посетовал Нуров.

Подотчетность Хасикова депутатам Народного хурала обязан обеспечить спикер парламента, пояснила руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Манжикова, по чьей инициативе на сессии был рассмотрен вопрос о недоверии к Козачко.

Манжикова также пожаловалась, что фракции и коллегам из межфракционной группы дают законопроекты без заключений ведомств. "Сегодня (11 декабря), например, мы рассматривали законопроект о республиканском бюджете на три года. Налоговая инспекция подготовила к этому проекту закона достаточно жесткое заключение, указав, что в бюджете на 2021 год имеется «дыра» примерно миллиард рублей. К примеру, налоговая инспекция дает прогнозируемые цифры сбора налога на прибыль, а правительство увеличивает их на 706 миллионов рублей. То же самое с другими налогами. Соответственно, на этот миллиард в бюджете предусматриваются и расходы. Мне это заключение попало в руки как члену комитета по бюджету. А другим депутатам его не раздали, они принимали решение вслепую», - рассказала она.