Депутаты парламента Калмыкии упразднили должность первого вице-спикера Бакиновой

13 ноября 2020, 07:23

Депутатам Народного хурала Калмыкии 12 ноября не хватило одного голоса, чтобы уволить первого зампредседателя Саглар Бакинову, выступавшую за отставку главы региона, и они большинством голосов упразднили ее должность. Бакинова при поддержке оппозиционеров решила обжаловать это решение в суде.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября межфракционная группа Народного хурала отложила вопрос о вотуме недоверия главе Калмыкии Бату Хасикову, поскольку, по словам вице-спикера Николай Нурова, не все единороссы смогли присутствовать на сессии парламента. Непосредственно перед сессией фракция "Единой России" прекратила полномочия руководителя фракции Саглар Бакиновой, которая поддержала оппозиционеров, требующих отставки Хасикова. На сессии хурала вопрос по Бакиновой, занимающей также пост первого вице-спикера хурала, не рассматривался.

25 сентября девять депутатов, в том числе руководители всех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» - направили открытое письмо президенту страны, в котором заявили, что глава Калмыкии Бату Хасиков не способен добиться улучшения ситуации в республике в условиях пандемии и засухи.

Депутатам не хватило одного голоса для отставки первого вице-спикера



Вопросы, связанные с должностью первого заместителя председателя парламента Калмыкии, 12 ноября вызвали наиболее острую дискуссию на сессии Народного хурала, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямую трансляцию с заседания.

Вопрос об освобождении Саглар Бакиновой от должности первого вице-спикера Народного хурала был внесен в повестку председателем парламента Анатолием Козачко. Руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Манжикова попросила Козачко объяснить свое решение и перечислить «те пункты, статьи регламента, полномочия заместителя», с которыми Бакинова не справилась.

Козачко заявил, что «после 24 сентября Саглар Александровна [Бакинова] самоустранилась от работы». Кроме того, по его мнению, любые действия заместителя должны согласовываться со спикером парламента. «Любое письмо должно быть исполнено в связи с поручением председателя Народного хурала», - добавил Козачко. Манжикова возразила, что как руководитель фракции Бакинова «имела полное право это письмо подписать».

Парламентарии отправляли в Москву два письма о недоверии Хасикову - председателю правительства Михаилу Мишустину и Владимиру Путину, рассказал ранее "Кавказскому узлу" вице-спикер парламента республики, глава калмыцкого отделения КПРФ Николай Нуров. "Под первым письмом не было подписи Бакиновой, а во втором она появилась", - пояснил он.

В свою очередь Николай Нуров заметил, что партия уже наказала Бакинову, лишив ее должности руководителя фракции «Единой России». «При чем тут должность первого заместителя [председателя парламента]? Были ли хоть одно замечание, выговор?» - поинтересовался он. Козачко в ответ вновь повторил, что «полтора месяца Саглар Александровна не работает».

Депутат от «Единой России» Арслан Кусьминов призвал спикера парламента «сказать прямо», что Бакинову хотят снять с должности «из-за того, что она встала на сторону народа». Кусьминов также обвинил «исполнительную власть» в давлении на депутатов, подписавших письмо Путину.

"[Представитель администрации главы Калмыкии] меня вызывал и пытался мне угрожать. Причем угрожал [проблемами с] администрацией президента. Я знаю, что администрация президента даже не в курсе. Я сомневаюсь, что администрация президента будет здесь лично решать вопросы с депутатами. Они [республиканские власти] прикрываются этим. Я хочу, чтобы администрация президента узнала, как здесь самовольничает исполнительная власть", - сказа депутат.

На специально созванной пресс-конференции 1 октября Саглар Бакинова заявила о давлении на нее и некоторых ее однопартийцев со стороны администрации главы Калмыкии и лично Бату Хасикова. В частности, Бакинова напомнила об избиении депутата Арслана Кусьминова 20 августа и заявила, что Хасиков предложил ей досрочно сложить депутатские полномочия после того, как она потребовала от председателя Народного хурала дать правовую оценку запугиванию депутата Кусьминова. По словам Бакиновой, Хасиков сказал, что на нее и членов ее семьи «есть оперативная информация», и добавил: «Не удивляйтесь, если из правоохранительных органов вам будут звонить».

Председатель хурала вынес вопрос на голосование. За увольнение Бакиновой проголосовали 17 депутатов, против - семь, один воздержался. Согласно регламенту, для освобождения от должности первого зампреда парламента Калмыкии необходимо две трети, то есть 18 голосов (в Народном хурале 27 депутатов, которые представляют три фракции: «Единой России» (21 депутат), КПРФ (4 депутата) и «Справедливой России» (2 депутата). – Прим. "Кавказского узла").

"Решение не принято", - констатировал Козачко и объявил перерыв на 15 минут. Сразу после перерыва председатель комитета Народного хурала по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоуправления Михаил Мутулов предложил «исключить» должность первого зампреда хурала. По его словам, соответствующий законопроект 11 ноября был рассмотрен на заседании комитета.

Саглар Бакинова уточнила, предполагает ли законопроект «упразднение» должности первого заместителя. «Предлагается [ввести] две должности заместителя председателя Народного хурала, первого заместителя не будет», - ответил Мутулов.

«А что вы будете делать со мной – первым заместителем? Какова необходимость данного законопроекта?» - задала вопрос Бакинова. Михаил Мутулов сказал, что он лишь «озвучил решение комитета» и повторил, что разработчики проекта закона «исходили из того, что будет две должности заместителя председателя».

Бакинова обратила внимание, что решение в комитете принималось за день до сессии, и вновь попросила объяснить, в связи с чем понадобилось решать вопрос «так спешно». «Практика показала, что должность первого заместителя не нужна», - заявил Козачко.

За инициативу Мутулова проголосовало 17 депутатов, против – семь, один воздержался. Большинством голосов закон был принят.

Депутаты не отказались от идеи вынести вотум недоверия Хасикову

Принятый депутатами правовой акт будет оспорен в суде, заявила Саглар Бакинова корреспонденту «Кавказского узла» 12 ноября. "Сразу после сессии я запросила стенограмму, протокол, видеозапись заседания. Адвокаты у меня уже есть. Будем готовиться к суду. Во-первых, был нарушен регламент рассмотрения законопроекта. Согласно регламенту, его предварительно должны были обсудить на совете Народного хурала. Во-вторых, председатель парламента должен был обосновать необходимость принятия закона. И, наконец, нарушены права, гарантированные мне Конституцией и Трудовым кодексом Российской Федерации. Как можно исключить должность первого заместителя, если я работаю?» - сказала Бакинова.

По ее словам, у депутатов есть два варианта снять ее с должности. "Первый вариант предполагает, что глава Калмыкии подпишет закон, через 10 дней с момента публикации он вступит в силу. После этого работодатель уведомляет работника о сокращении должности. По Трудовому кодексу, это делается не менее, чем за два месяца до увольнения. В таком случае я буду работать еще два месяца. Второй вариант – после вступления в силу закона, на очередной сессии депутаты могут снова поставить на голосование вопрос об освобождении меня с должности. И им опять понадобится набрать две трети голосов", - пояснила Бакинова.

Она уточнила, что ближайшая сессия должна состояться в конце ноября. «В соответствии с законом, мы должны рассмотреть в первом чтении параметры будущего бюджета на три года. Очередная сессия, скорее всего, пройдет до конца месяца», - сказала Саглар Бакинова.

Межфракционная парламентская группа поможет Бакиновой подготовиться к суду, сказал корреспонденту «Кавказского узла» вице-спикер Народного хурала Николай Нуров. "Закон будем отменять, потому что он принят с нарушениями. К тому же создан прецедент расправы с депутатами таким вот образом – через принятие специальных правовых актов, изменение регламента парламента. На сессии мы призывали не нарушать закон. Но большинство депутатов не хочет слушать – просто нажимают кнопки, и все", - посетовал он.

Несостоявшееся увольнение Бакиновой было предсказуемым, добавил вице-спикер хурала. "Итоги были ожидаемы. Мы знали, сколько человек на нашей стороне, потому что ведем работу с депутатами и не отказались от идеи вынести вотум недоверия Хасикову. Торопиться нам некуда. Поэтому сейчас не готов сказать, когда именно мы рассмотрим этот вопрос в хурале. Ситуация может поменяться в любой момент. Я знаю, что Москва очень недовольна итогами сегодняшней сессии", - сказал Нуров.

Ранее Николай Нуров сообщил, что перед сессией 22 октября представители «Единой России» попросили «взять паузу» в вопросе вотума недоверия Хасикову, поскольку «один или два человека из партии выехали в Москву, в администрацию президента». «Насколько я понимаю, единороссам надо дождаться результатов этой встречи, чтобы скоординировать свои дальнейшие действия. Логика в этом есть, поэтому мы пошли им навстречу. Для вотума недоверия мы можем созвать внеочередную сессию», - сказал он.

Руководитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова также считает, что после несостоявшегося увольнения Бакиновой «шансы оппозиции вынести вотум недоверия Хасикову значительно выросли». "Насколько я знаю, воздержался кто-то из единороссов (еще два депутата от этой партии отсутствовали на заседании. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), и его голос как раз стал решающим. Это говорящий факт. Вообще, заседание мне понравилось. Оно было таким, каким должно быть, – бурным, эмоциональным, с яркими выступлениями. Я считаю, что наш хурал «проснулся»", - сказала Манжикова корреспонденту «Кавказского узла».

Глава калмыцкого «Яблока» усомнился в перспективе вотума недоверия Хасикову

Промежуточный успех парламентской оппозиции свидетельствует о «кризисном состоянии» республиканской власти, считает глава калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев.

"С одной стороны, я слышал предсказания о том, что Бакинова останется. Вернее, это был простой арифметический подсчет. Так что не сказать, что результаты голосования стали для меня большой неожиданностью. С другой стороны, я все-таки немного удивлен тем, что фракция, которую представляют Хасиков и Козачко, так и не смогла добиться своего. У них в руках все инструменты воздействия, включая правоохранительные органы. Но они не способны даже реализовать те властные ресурсы, которые в их распоряжение предоставила федеральная власть", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Батыр Боромангнаев.

Вместе с тем, по его мнению, вероятность вотума недоверия Хасикову «довольно мала». "Конечно, мне хотелось бы, чтобы произошло это очень громкое – в рамках не только Калмыкии, но и всей Федерации – политическое событие. Но все-таки политическое поле контролируется Москвой, администрацией президента. Поэтому я сомневаюсь, что удастся довести вопрос вотума недоверия до правового решения. Хотя набрать треть голосов и вынести вопрос на рассмотрение – в принципе, возможно", - предположил оппозиционный политик.

На пресс-конференции 1 октября Николай Нуров пояснил «Кавказскому узлу», что парламент республики обязан рассмотреть любой вопрос, если его внесут в повестку девять депутатов – треть состава Народного хурала. При этом сам вотум недоверия выносится главе Калмыкии, если за это решение проголосуют две трети – 18 депутатов. «Если мы добьемся того, что 18 человек проголосуют за вотум недоверия главе республики, то принимается соответствующее постановление, которое направляется президенту Российской Федерации. Президент имеет право принять или отклонить это постановление", - добавил Нуров.

Хасиков - не единственный глава региона, столкнувшийся с недоверием депутатов

Итоги голосования депутатов по вопросу об увольнении Бакиновой – это «очередной провал Хасикова и Козачко», считает активист движения «Элиста – это наш город», юрист Санал Убушиев. "Группа депутатов хурала, которая продвигает идею вотума недоверия Хасикову и Козачко, сегодня задает тон в политической жизни Калмыкии. Они в очередной раз показали, что республиканским властям придется считаться с мнением депутатов – народных избранников", - сказал Убушиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, "активное несогласие" депутатов законодательных органов с "произволом исполнительной власти" становится тенденцией в регионах страны. "Недавно я модерировал Zoom-конференцию с участием наших депутатов и депутатов Эл Курултая Республики Алтай, где 29 сентября был вынесен на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия главе региона. Как нам рассказали алтайские депутаты, местные власти вынудили одного из подписантов отказаться от подписи. Но группа инициаторов вотума не отказалась от своей идеи. Сейчас они дорабатывают документы, вновь собирают треть голосов – у них это 14 подписей", - рассказал Убушиев, уточнив, что онлайн-конференция прошла 9 ноября, в ней участвовали три депутата из Калмыкии – представители КПРФ и «Справедливой России», а также шесть депутатов Эл Курултая.

На этой же конференции Николай Нуров рассказал, что, по его информации, вотум недоверия главе региона готовят также депутаты Забайкальского края, добавил активист. "Участники конференции договорились координировать свои действия и расширять круг единомышленников за счет вовлечения коллег из соседних регионов", - сказал Убушиев.

Бату Хасиков - российский кикбоксер, который занял пост временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия 20 марта 2019 года после добровольной отставки Алексея Орлова. 8 сентября 2019 года избран главой Калмыкии с результатом 82,57%, говорится в биографической справке Бату Хасикова, подготовленной "Кавказским узлом".