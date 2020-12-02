Самочувствие участников голодовки пайщиков в Краснодаре ухудшилось

02 декабря 2020, 19:03

Участницы голодовки с требованием к властям разрешить завершение строительства дома ЖСК "Наш дом" в Краснодаре почувствовали слабость на пятый день проведения акции, но не намерены ее прекращать.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" Наталья Теодорская и Маринэ Скоторенко установили палатку у недостроенного дома и объявили, что будут голодать до тех пор, пока администрация Краснодара не отменит решение о сносе объекта и не позволит достроить дом. 30 ноября к ним присоединилась пайщица Кристина Сотникова. В тот же день пайщики привезли им и установили вместо туристической палатки бытовку, в которой голодающие могут спать и включать обогреватель. 1 декабря суд в Краснодаре по ходатайству следователя остановил снос недостроенного дома ЖСК "Наш дом", наложив на него арест, но пайщики отказались прекращать голодовку.

Мэрия Краснодара, которая планировала 3 ноября снести недостроенный корпус ЖСК "Наш дом", согласилась приостановить снос до решения суда по иску пайщиков, требующих признать строительство законным. Власти допустили самострой, поэтому в качестве компромисса могут помочь пайщикам узаконить его, указала юрист.

Сегодня в администрации Кубани прошло совещание, на которое пригласили инициативную группу пайщиков ЖСК "Наш дом", сообщила представитель группы Евгения Новикова. По ее словам, губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал действия городских властей за намерение снести недострой ЖСК "Наш дом".

"Мы удивились, что губернатор встал на нашу сторону. При этом мэр Евгений Первышов и вице-губернатор Андрей Алексеенко были настроены агрессивно, они говорили, что это самострой, и есть судебное решение о его сносе. Первышов сказал, что наш дом решили снести в рамках распоряжения губернатора о борьбе с самостроями", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Евгения Новикова.

Она отметила, что губернатор дал поручение правовому департаменту разработать законные методы узаконивания строительства ЖСК "Наш дом". "Он так и сказал - как вы тогда пять домов узаконили в этом ЖК, а шестой – нет? Почему вы поделили людей, кто-то там уже живет, а кто-то не может дождаться своих квартир, тогда пять домов тоже будете сносить?" - рассказала Новикова.

При этом она добавила, что до тех пор, пока пайщики не получат документального подтверждения слов губернатора, голодовка не закончится.

Отметим, что на сайте администрации Краснодарского края информации о встрече Кондратьева с пайщиками и выданных им поручениях, по данным на 19.00 мск 2 декабря, нет.

Участница голодовки Наталья Теодорская подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что они не собираются прекращать акцию протеста до тех пор, пока не будет выпущено распоряжение о выдаче разрешения на достройку дома.

Сегодня у трех голодающих женщин появилась слабость, сообщила она. "Слабость ощущается. Давление не мерим - у нас нет тонометра. Мы аптечку взяли с собой с необходимым набором лекарств. Скорая к нам не приезжает, хотя мы уведомили прокуратуру и администрацию о голодовке. Хотим вызвать платную медицинскую помощь и сдать анализы, потому что нам не верят, что мы реально голодаем", - рассказала Теодорская.

Она отметила, что второй день на стройплощадку приходит полиция. "Сегодня представители УВД опросили нас о том, откуда мы взяли вагончик, где берем электроэнергию, чтобы его отапливать. Мы сказали, что вагончик нам привезли пайщики, а свет мы берем у нашей соседки, которая живет за забором. Опросили нас и ушли", - рассказала женщина.

Сегодня же пайщики ЖСК "Наш дом" провели пикет в Москве у администрации президента и возле Госдумы. Пайщик Владимир Багдасарян рассказал, что с плакатом, на котором было написано: "SOS! Помогите остановить снос жилья в Краснодаре. 37 материнских капиталов вложено, дети и инвалиды остаются на улице", стояла его помощница, при этом сразу после начала пикета к женщине подошли сотрудники полиции и попросили уйти.

"Это показательная акция для администрации Краснодара, что, если они решат нас снести, мы останавливаться не будем, я организую ежедневные пикеты у Госдумы, Совета Федерации и администрации президента", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Багдасарян.

Он сообщил, что имеет статус беженца - 29 лет назад он, русскоязычный армянин, приехал в Москву из Баку, накопить на квартиру в столице не смог и решил переехать в Краснодар, где вложил все свои деньги в строительство ЖСК "Наш дом". "Это мое единственное жилье, я столько лет скитаюсь, а они решили отобрать у меня последнее. Буду стоять до конца", - заключил Багдасарян.

Напомним, 12 ноября пайщица Анна Дериглазова провела пикет в Сочи, пытаясь привлечь внимание президента России Владимира Путина, который прилетел в город в тот день, к проблеме с недостроем.