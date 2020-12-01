Пайщики в Краснодаре продолжили голодовку после решения суда по недострою

01 декабря 2020, 19:12

Суд в Краснодаре по ходатайству следователя остановил снос недостроенного дома ЖСК "Наш дом", наложив на него арест, но пайщики отказались прекращать голодовку с требованием к властям разрешить завершение строительства.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" Наталья Теодорская и Маринэ Скоторенко объявили, что будут голодать до тех пор, пока администрация Краснодара не отменит решения о сносе объекта и не позволит достроить дом. Они установили палатку на месте недостроенного дома и начали свою акцию. 30 ноября к ним присоединилась Кристина Сотникова, которая вложила в строительство единственного жилья материнский капитал. Приехавшие в тот же день к голодающим сотрудники мэрии не смогли их уговорить прекратить акцию протеста.

Мэрия Краснодара, которая планировала 3 ноября снести недостроенные корпус ЖСК "Наш дом", согласилась приостановить снос до решения суда по иску пайщиков, требующих признать строительство законным. Власти допустили самострой, поэтому в качестве компромисса могут помочь пайщикам узаконить его, указала юрист. 12 ноября пайщица Анна Дериглазова провела пикет, пытаясь привлечь внимание президента России Владимира Путина, который прилетел в Сочи, к проблеме с недостроем.

Сегодня Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, который расследует уголовное дело в отношении застройщиков ЖСК "Наш дом", признав недостроенный литер 6 вещественным доказательством по делу, и наложил арест на участок и недостроенное здание, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы пайщиков Евгения Новикова.

При этом она отметила, что прекращать голодовку пайщицы Наталья Теодорская, Маринэ Скоторенко и Кристина Сотникова не намерены. "Пока к ним никто не присоединился, но на стройке постоянно находятся соседи, кто-то приезжает днем, кто-то - вечером, чтобы их поддержать", - рассказала Новикова.

Она отметила, что на сегодня было назначено экстренное совещание в администрации Краснодарского края под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко, куда пригласили инициативную группу пайщиков ЖСК "Наш дом", но совещание перенесли на завтра, 2 декабря.

Маринэ Скоторенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вчера, 30 ноября, пайщики привезли и установили вместо туристической палатки бытовку, и теперь у голодающих есть возможность спать и включать обогреватель.

По словам Скоторенко, изменений в состоянии здоровья женщин в связи с голодовкой еще нет, но из-за того что они 30 ноября весь день провели на улице, есть признаки простуды.

При этом, несмотря на то, что уведомление о голодовке было подано в соответствии с действующим законодательством, скорая помощь к ним не приезжала, и врачи не контролируют состояние голодающих, указала женщина. "Сегодня утром был представитель администрации, который сделал несколько фотографий, и уехал, потом пришла участковая, провела опрос, спрашивала, когда купили квартиры, когда дом перестали строить. И все, больше никто к нам не приходил", - рассказала Маринэ Скоторенко.

Она сообщила, что голодовку отменять не планируют до полного разрешения их проблемы, даже несмотря на судебное решение об аресте участка в рамках уголовного дела. Участница акции протеста утверждает, что женщины намерены голодать до тех пор, пока они не получат разрешения на достройку своего дома.

"Мы готовы достроить три этажа своими силами. Либо пусть находят инвестора, который достроит семиэтажный дом, как это предполагалось ранее, и продает квартиры. Этим можно заинтересовать инвестора", - сообщила женщина.

Она отметила, что люди покупали самое бюджетное жилье и вложили в него последние деньги. "Мне 50 лет, я уже больше не в силах заработать столько денег. Мы с мужем 16 лет пахали на вещевом рынке, и в холод, и в дождь таскали эти мешки, у меня множественные грыжи. И все заработанные деньги вложили в строительство двух квартир для своих детей. Буду тут сидеть, пока меня не вынесут", - заключила Скоторенко.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".