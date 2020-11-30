30 ноября 2020, 06:36
Российские военные рапортовали о разминировании дорог в Нагорном Карабахе
С начала миротворческой миссии саперы очистили от боеприпасов более 24 гектаров местности и не менее восьми километров дорог в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.
Как писал "Кавказский узел", 27 ноября российские военные отчитались об обезвреживании в Степанакерте 87 взрывоопасных предметов за сутки, в том числе разминировали здания двух школ, которые готовятся возобновить работу, сообщило министерство.
10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.
Специалистами противоминного центра от взрывоопасных предметов очищен трехкилометровый участок дороги Шуша - Лысогорский, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. По данным военного ведомства, за минувшие сутки было обнаружено более 100 взрывоопасных предмета, их вывезли на полигон и уничтожили.
Всего с начала проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе саперы нашли и обезвредили более 750 взрывоопасных предмета, обследовав порядка 24 гектаров местности и более восьми километров дорог, заявили военные.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"