Франция приняла претензии Азербайджана по статусу Нагорного Карабаха

27 ноября 2020, 11:06

МИД Азербайджана 26 ноября вручил послу Франции ноту протеста в связи с резолюцией сената о необходимости признать независимость Нагорного Карабаха. Франция по-прежнему не признает Нагорный Карабах как республику, заверило внешнеполитическое ведомство страны.

Как писал "Кавказский узел", в октябре на фоне полномасштабных боевых действий в зоне конфликта премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха. При этом сама Армения этого еще не сделала. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разорвет дипломатические отношения с теми странами, которые признают независимость Нагорного Карабаха. 25 ноября, уже после прекращения боевых действий, сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха. После этого парламент Азербайджана призвал исключить Францию из ОБСЕ.

Ранее Нагорный Карабах признали независимым государством Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Это пророссийски настроенные регионы, которые и сами с точки зрения большинства стран мира отдельными государствами не являются. Кроме того, независимость Нагорного Карабаха признают отдельные муниципалитеты. В октябре это сделали депутаты горсобрания итальянского Милана и общественный совет города Лимоне, советы американских городов Фаулер и Форт-Ли, французского департамента Од-де-Сен и французского города Вьен, в ноябре - канадский город Лаваль, говорится в материале "Кто же все-таки признал Карабах?", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Посол Франции в Баку Закари Гросс 26 ноября был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста в связи с принятием французским сенатом резолюции "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики". Послу был выражен решительный протест в связи с противоречием решения сената нормам и принципам международного права, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту. Посол Франции отметил, что позиция официального Баку будет доведена до сведения Парижа, говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

МИД Франции ответил на это заявлением, в котором сказано, что "Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику". "25 ноября сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу. Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику", - цитирует заявление ТАСС 26 ноября.

В документе подчеркивается, что будущий статус Нагорного Карабаха не может быть "определен заранее и в одностороннем порядке".

"Наша обязанность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке", - подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве. "Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта", - добавили в МИД.

Франция, как подчеркнули в министерстве, "по-прежнему полна решимости в рамках этого добиться долгосрочного урегулирования конфликта с учетом соблюдения требований безопасности и достоинства народов региона". "Она продолжит делать все для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", - заверили в МИД.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"