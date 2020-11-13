Краснодарцы сообщили о трудностях с лечением и покупкой лекарств

13 ноября 2020, 01:16

Врачи отказывают пациентам в тестах на коронавирус и других медобследованиях, многие из назначенных препаратов невозможно купить в городских аптеках, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае регулярно продлевается режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса. С 16 октября местных жителей обязали надевать маску не только в помещениях, но и на улице. 29 октября губернатор продлил действие режима на две недели, при этом потребовав от руководителей организаций следить, чтобы работники и посетители соблюдали масочный режим. С 9 ноября, согласно распоряжению городских властей, все школьники Краснодара и персонал школ должны носить медицинские маски в здании школы, за исключением учебных кабинетов.

Число случаев заражения коронавирус ом на Кубани за сутки с 10 по 11 ноября выросло на 153 и достигло 19 080, число умерших составляет 491, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Краснодарском крае, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Краснодара Диана Склярова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 13 октября заболел ее гражданский муж, а через два дня и у нее появились симптомы ОРВИ - поднялась температура, через несколько дней она перестала чувствовать запахи и вкусы. "Болели неделю, решили вызвать врача, потому что была температура, слабость, очень плохо было. В поликлинику №16 по месту жительства дозвониться не смогли - номер был все время занят. В итоге вызвали «скорую», приехал врач и сказал, что хрипов [в лёгких] у нас нет, на тест не отправил", - сказала Склярова.

По ее словам, врач назначил лечение, но после недели приема препаратов, улучшения не наступило, ежедневно поднималась температура. "Мы опять вызвали «скорую», которая приехала через четыре часа, была та же самая врач, которая сказала, что в легких есть небольшие хрипы. Она прописала антибиотики, но никуда нас не направила, так как посчитала, что флюорография не нужна", - рассказала Склярова. Она утверждает, что вновь назначенные лекарства не помогли.

"Опять вызвали «скорую», приехал молодой фельдшер, который набирал в Google наши симптомы, звонил какому-то врачу. Он посоветовал подышать на картошкой и уехал. Мы забили тревогу, моя мама через знакомых в Минздраве добилась, чтобы к нам приехал другой врач в тот же день. На тот момент мы уже болели две с половиной недели. Врач раскритиковала назначенное лечение, услышала хрипы в легких, увидела покраснения в горле. У меня еще почки болели, а у мужа - легкие", - рассказала Склярова. По ее словам, врач назначила новое лечение.

"Мы болели еще неделю. Потом дозвонились до участкового врача. Приехала очень хорошая женщина, сказала, что мы очень долго болеем и что нам нужны анализы, тест, компьютерная томограмма. Она также сказала, что нам не нужно было лечиться антибиотиками. Вкус и запахи я тогда так и не чувствовала. Она назначила новое лечение и сказала, что попытается добиться, чтобы нам сделали хотя бы флюорографию. После приема новых антибиотиков, которые родители достали в Адыгее, поскольку в краснодарских аптеках их не было, температура нормализовалась", - рассказала она.

"Сдали кровь - это единственное, чего смогла добиться врач. В тесте на коронавирус отказали, в флюорографии тоже - сказали, что мы не сильно болеем, чтобы ее делать. Через замглавного врача поликлиники добиться флюорографии все же удалось. Она показала, что легкие у нас чистые. При этом сама врач сказала, что если поражение легких составляет менее 30 процентов, то этого не видно на флюорографии", - вспомнинает Склярова. По словам жительницы Краснодара, антибиотики ей отменили и отправили домой, но через два дня снова поднялась температура.

"Мы платно, за 1150 рублей, сдали тест на антитела к коронавирусу, через пару дней пришли положительные результаты. У меня и сейчас температура держится, воспалительный процесс идет, и здоровой я себя не чувствую. Сейчас лечения никого не назначают. Мы предоставили результаты тестов замглавврача поликлиники и она сказала, что раз у нас есть антитела, значит, мы уже переболели, и все нормально", - рассказала она.

Склярова сообщила, что в этот же день ей и ее гражданскому мужу сделали бесплатный тест на короновирус в поликлинике, при этом очередей в лаборатории не было.

"Мы продолжаем пить антибиотики, которые нам прописала участковый терапевт [...] Симптомы у нас все сохраняются, хотя прошел месяц с того момента, как мы заболели", - рассказала девушка. "Врач прямо сказала, что нужно везде жаловаться и добиваться, иначе никто лечить не будет", - сказала Склярова. Она отметила, что уже месяц не может работать, а так как была оформлена неофициально, ей не оплачивают больничный, и сейчас семье помогают родители.

Жительница Краснодара Алла сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она и ее муж заболели в середине октября. Пять дней они не могли дозвониться в поликлинику по месту жительства, чтобы вызвать врача, а когда дозвониться удалось, посоветовали прийти на прием к участковому врачу. "Там было много людей, и почти все с симптомами ОРВИ, как и мы с мужем. Просидели в очереди больше двух часов. Нас врач послушала и порекомендовала сделать платно тест на инфекцию и компьютерную томографию, поскольку в поликлинике запись на несколько недель вперед", - рассказала она.

По словам Аллы, в этот же день они с мужем сделали компьютерную томографию легких, она показала 10 процентов поражения легких у супруга и 25 - у нее, тест, сделанный в платной клинике, показал положительный результат. "Дозвонились до поликлиники, сообщили, что у нас положительный тест. Нам сказали, что нужно идти к участковому врачу самостоятельно. Мы опять отстояли очередь, нам выписали антибиотики, которые мы доставали через знакомых в Москве", - рассказала она.

Алла отметила, что участковый врач была с ними все время на связи и консультировала даже по ночам. "Она очень сильно переживала за нас, это было видно. Она советовала, как лучше сбивать температуру, и стоит ли вообще это делать. Мы поняли, что так важно в этой болезни даже простое участие врача. У нас друзья болеют, но они не могут добиться медпомощи, от этого паника и мнительность. А мы уже пошли на поправку", - рассказала женщина.

Житель Краснодара Юрий сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у него диагностировали вирусную пневмонию в конце октября, при этом в поликлинике сдать тест на коронавирус он не смог. "Мы врача вызвали, спустя три дня она пришла. Лечение назначила, но при этом сказала, что не видит необходимости сдавать тест, так как сезонных инфекций никто не отменял. Когда у меня температура поднялась до 39 градусов и я вызвал «скорую», приехавший доктор настоятельно рекомендовал сделать платный тест и компьютерную томограмму. Я сделал - у меня оказалось поражено 25 процентов легких", - рассказал он. По словам Юрия, у его жены тоже положительный тест, но у нее легкое течение заболевания.

"Мы позвонили в поликлинику, нам предложили прийти на прием, я был просто не в состоянии никуда идти. Нашли через знакомых московского врача, который платно онлайн проводит консультации. Так и лечились. Антибиотики достали друзья в другом регионе и прислали нам", - рассказал Юрий. Он отметил, что анализы и лечение ему уже обошлось в 13 тысяч рублей.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш 9 ноября сообщил, что все процессы, в которых он принимает участие, отложены, так как он заболел. Адвокат написал на своей странице в Facebook, что перестал ощущать вкусы и запахи, а тест на коронавирус дал положительный результат.

Других симптомов короновируса нет, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Я сам позвонил в поликлинику сообщить, что у меня положительный анализ, и попросил врача прийти ко мне на дом. Мне сказали, чтобы я явился сам. Я пришел, мне выписали больничный, прописали лекарства [...] мне их привезут волонтеры, у одного из них есть знакомства в аптеке", - сообщил Беньяш. Он отметил, что у него возникла проблема со сдачей бесплатных тестов на коронавирус.

У жительницы Адлерского района Сочи Ольги муж заболел 31 октября, в этот же день вызвали врача. "Она пришла, отнеслась внимательно, сделала назначение. Но в аптеках лекарств нет, с горем пополам какие-то препараты нашли. Лечимся, легче не становиться, в понедельник (9 ноября) выпросили направление на компьютерную томограмму, запись только на конец месяца. Мы не поймем, от чего мы лечимся - ни одного анализа не сдали, талон на сдачу крови выдали только на 18 ноября", - рассказала она.

Ольга отметила, что кровь на анализ ее мужу пришлось сдавать в частной клинике. "Температуры у мужа хоть и нет, но он очень слабый [...] Ему 52 года, у него есть сопутствующие заболевания", - пояснила она.

По словам Ольги, бесплатные лекарства ей не выдали. "Я позвонила на горячую линию краевого Минздрава в понедельник (9 ноября), рассказала им, что не могу купить лекарства. Они мне сказали, что за аптеки не отвечают. Насчет компьютерной томограммы сказали, что нас примут в первую очередь и попросили оставить данные. Но до сих пор никто так и не позвонил", - отметила она.

"Диагноза у нас так и нет, муж две недели отлежится и его выпишут на работу, но работать он не сможет. Даже противовирусных нет в аптеках, антибиотика, который показан, также нет. Никакой помощи нет, сами выкарабкиваемся", - заключила Ольга.

Корреспондент "Кавказского узла" обзвонила семь аптек разных аптечных сетей Краснодара. Антибиотиков, которые назначают врачи при осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией, нет ни в одной из них.

В краснодарских аптеках наблюдается дефицит антибиотиков и противовирусных

Сотрудник аптеки "Витек Краснодар" сказал, что антибиотиков нет, а также нет самых популярных противовирусных. Сотрудник аптеки "Трак фарма" сообщил, что есть только один противовирусный препарат, назначаемый при коронавирусе. Сотрудник аптеки "Вита плюс" сказал, что популярных антибиотиков и их аналогов нет, есть только один противовирусный препаратам.

Диспетчер горячей линии единой сети "Социальная аптека" сообщила, что в двух аптеках города - на улице Северная, 35 и на улице Чекистов, 35 - есть один из назначаемых при коронавирусе антибиотиков. В самих аптеках сети сообщили, что антибиотики разобрали сегодня.

Сотрудник краснодарской аптеки №3 рассказал, что в продаже нет антибиотиков и их аналогов, при этом противовирусные, назначаемые для лечения коронавирусной инфекции, поставляют без сбоев.

Координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что активисты штаба обратились к жителям Краснодара с просьбой сообщать о дефиците лекарственных средств в аптеках. По данным штаба Навального, в аптеках существует дефицит витамина С в ампулах, антикоагулянта, большинство сообщений касаются отсутствия антибиотиков, жители города указывают на трудности с приобретением витамина Д и антикоагулянта. Жители Краснодара и Новороссийска пожаловались на дефицит ртутных градусников, кроворазжижающих и антивирусных препаратов, сообщила Панченко.

В Минздраве Краснодарского края от комментариев относительно дефицита лекарств в аптеках отказались, "Кавказский узел" направил в ведомство официальный запрос.

Главы нескольких лечебных учреждений отказали корреспонденту "Кавказского узла" в комментариях относительно ситуации с коронавирусом, сославшись на приказ Минздрава России от 28 октября 2020 года.

Руководители учреждений, подведомственные Минздраву, любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовывать в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или телефону, сообщила 28 октября со ссылкой на документ "Медуза".