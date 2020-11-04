Мужчина у окна своего полуразрушенного дома в Тертере. Азербайджан, 2 ноября 2020 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

04 ноября 2020, 09:26

Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в ударах по мирным жителям

Военные Нагорного Карабаха обстреливают пять сел в Тертерском и Агджабединском районах, сообщили власти Азербайджана. Нагорный Карабах, в свою очередь, заявил о жертвах в результате удара по Шуши.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские власти сегодня утром сообщили о минометных обстрелах своих войск и приграничных сел в зоне конфликта.

Пять сел на территории Азербайджана подвергаются сегодня с утра обстрелам, сообщило Минобороны страны. "4 ноября с 08.05 (07.05 мск) подразделения вооруженных сил Армении периодически подвергают артиллерийскому обстрелу села Гусанли и Газьян Тертерского района, а также села Гаджилар, Гараханлы и Боят Агджабединского района", — сообщило на своем сайте оборонное ведомство.

Власти Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявили об ударе из артиллерийских орудий по городу Шуши. "После полуночи азербайджанская сторона возобновила обстрелы мирных населенных пунктов. В направлении Шуши была применена тяжелая артиллерия. Среди гражданского населения есть пострадавшие, а в городе — многочисленные разрушения", — сообщил сегодня в Facebook единый информационный центр Армении, при этом не уточнив число жертв.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". 

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

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