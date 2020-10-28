Власти Нагорного Карабаха объявили фейком видео гибели Джалала Арутюняна

28 октября 2020, 17:23

Президент Нагорного Карабаха присвоил звание Героя Арцаха Джалалу Арутюняну, отправленному в отставку с поста министра обороны после ранения. Власти опровергли информацию о гибели Арутюняна и заявили, что он выздоравливает.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сменил министра обороны на фоне информации о гибели Джалала Арутюняна. При этом глава непризнанной республики объяснил отставку министра ранением. Новым главой Минобороны назначен генерал-майор Микаел Арзуманян.

Отправленный в отставку министр обороны Джалал Арутюнян награжден званием героя Арцаха (Нагорного Карабаха), заявил президент Араик Арутюнян. Он добавил, что бывший глава Минобороны, по словам врачей, идет на поправку. "Он выздоравливает, и скоро присоединится к своим сослуживцам", – написал сегодня в Facebook глава Нагорного Карабаха. Публикация сопровождается архивным фото Джалала Арутюняна.

Издание "Новости Армения" сегодня опубликовало фотографию награждения бывшего главы Минобороны. На фото человек в маске вручает награду Джалалу Арутюняну в присутствии двух военных. Джалал Арутюнян одет в полевую форму защитного цвета, следов ранения не видно.

По утверждению азербайджанских источников, Джалал Арутюнян погиб при обстреле его автомобиля. В подтверждение этого азербайджанское издание Trend 27 октября опубликовало снятые с воздуха кадры передвижения легковой машины и двух грузовиков. Камера следит за легковым автомобилем, одновременно на нее наводится прицел. Затем следует выстрел. Машина, охваченная огнем, съезжает на обочину и останавливается. Несмотря на пламя и густой дым, к автомобилю подбегает человек в военной форме. Он приближается к задней двери машины, но отбегает обратно. На последующих кадрах рядом с горящей машиной неподвижно лежат двое военных, один из них обведен при монтаже красной линией.

Это видео не имеет ничего общего с обстоятельствами, при которых Джалал Арутюнян получил ранение, заявил 27 октября пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "Министр обороны Арцаха Джалал Арутюнян жив. Он получил ранение, но после восстановление вернется в строй и продолжит защищать свою Родину ", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Погосян.

Ранее, в 2015 году, азербайджанские СМИ уже распространяли информацию о гибели Джалала Арутюняна - в то время заместителя командира горнострелковой дивизии. Сообщалось, что Арутюнян и другие высокопоставленные военные попали под артобстрел. Координирование огня производилось по данным беспилотника. "Видеозапись с беспилотника, на которой видна точность попадания в цель азербайджанских снарядов", - отмечал в публикации "ВС Азербайджана сказали свое слово о референдуме ВИДЕО" от 5 декабря 2015 года авто блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона".

Джалал Арутюнян высмеял тогда информацию о своей гибели. "Сначала меня удивила информация о моей смерти. Но потом об этом стали писать и другие азербайджанские сайты, чуть было не убедив меня в том, что меня уже нет в живых", — сказал он, отметив, что "у нас даже раненных не было", передало 5 декабря 2015 года армянское издание Voskanapat.info.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 17.23 мск, нет информации об ударе по машине Джалала Арутюняна.

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