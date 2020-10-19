Суд в Кабардино-Балкарии разрешил арендатору работы на землях колхоза

19 октября 2020, 23:59

Арбитражный суд снял запрет на осенние сельхозработы на полях колхоза имени Петровых в Прохладненском районе для компании-арендатора. Ситуация, сложившаяся вокруг колхоза, может оставить местных жителей без работы и земли, уверен профессор Тимур Шалов.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал недействительным договор об аренде более 13 тысяч гектаров между колхозом имени Петровых и сторонней фирмой. Компания-арендатор вопреки решению Арбитражного суда Кабардино-Балкарии 24 сентября начала обработку земель колхоза, тем самым пытаясь отсрочить возвращение земель, заявила юрист колхоза. 29 сентября Арбитражный суд республики наложил запрет на обработку земель колхоза без разрешения временного управляющего, однако, по словам юриста колхоза, компания-арендатор вновь выходила на поля вопреки решению суда.

На земли колхоза претендует частная компания "Новое время", обещавшая сельчанам привлечь инвесторов. Учредитель компании добился расследования дела о подделке протокола от 30 августа 2019 года о создании ООО "Агрокомплекс "Екатериноградский". В свою очередь, 3 сентября участники схода в станице Екатериноградской Прохладненского района потребовали начать расследование дела о мошенничестве с землей их колхоза. Они заявили, что выписка из протокола, в соответствии с которой 13 тысяч гектаров сельхозугодий колхоза были переданы "Новому времени", сфальсифицирована. Без колхоза местным жителям станет негде работать, указали сельчане.

Определение о запрете на обработку земель колхоза, вынесенное судом 29 сентября, было отменено тем же судьей Арбитражного суда Кабардино-Балкарии, который его вынес, сообщила юрист колхоза имени Петровых Ирина Таралова сегодня.

"Из заявления ООО НПК "Новое время" следует, что последний, как арендатор спорных земельных участков, произвел агротехнические мероприятия, посев озимых культур, что подтверждается приложенными […] документами. Обеспечительные меры, принятые (ранее) судом, не могут нарушать права и интересы третьих лиц, в частности, арендатора земельного участка […] ООО НПК "Новое время" и других лиц, лишать их права на получение прибыли, оплату своих расходов, нести иные расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности", - говорится в определении суда, копия которого имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла".

В документе отмечается, что "работы по закладке озимых культур, проведению мелиорации, дискованию и иные работы на землях сельскохозяйственного назначения были произведены в период, когда договор аренды не был признан недействительным".

18 сентября Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал недействительным договор об аренде более 13 тысяч гектаров между колхозом имени Петровых и сторонней фирмой - ООО "Новое время".

"Сохранение принятых обеспечительных мер при указанных обстоятельствах будет являться необоснованным и нарушать интересы третьих лиц. В связи с тем, что суд при принятии обеспечительных мер не имел возможности установить фактические обстоятельства, определение о принятии обеспечительных мер по делу подлежит отмене", - отмечается в документе.

Ранее юрист колхоза Ирина Таралова сообщала, что в соответствии со статьей 622 Гражданского кодекса, арендодатель должен вернуть землю после завершения всего цикла уже начатых сельскохозяйственных работ. Она считает, что "Новое время", направив технику на поля, пытается отложить передачу земель на еще один сельскохозяйственный сезон. "В случае осуществления сельскохозяйственных работ на спорном земельном участке его возврат колхозу имени Петровых будет невозможен до завершения цикла уже начатых сельскохозяйственных работ", - подчеркнула Таралова.

Профессор указал на "корень проблемы" с землепользованием в республике

Проблемы в сфере сельского хозяйства, а конкретно, землепользования, порождены государственным регулированием земельных вопросов, пояснил профессор КБГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Тимур Шалов. По его словам, вопреки российскому законодательству, которым предусмотрено наделение земельными паями сельских жителей, в пяти регионах Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии, земля была оставлена в собственности государства. В Кабардино-Балкарии была введена арендная форма хозяйствования, добавил он.

"В результате этого спустя какие-то два десятка лет оказалось, что земля сосредоточена в руках довольно узкого круга лиц. Большинство же сельского населения осталось без земли. Это породило безработицу, низкий уровень жизни большинства сельского населения, его отток в большие города", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Шалов.

По мнению профессора, эти проблемы - прямой результат того, что "у сельских жителей выбита почва из-под ног и в прямом, и переносном смысле". "Если человек что-то получает в собственность, он имеет право это что-то продать, заложить - это все было прописано в законе "Об обороте земель сельхозназначения", - пояснил Шалов.

Он привел в пример ситуацию в Ставропольском крае, где землю распределили. "Часть получивших участки стали на них работать, другая часть объединилась в сельхозпредприятия, третья часть - сдали свои участки в аренду и получают от этого доходы, кто-то в виде урожая, кто-то в виде денег", - сообщил профессор.

Он добавил, что в Кабардино-Балкарии сложилась иная ситуация. "У нас же интересы людей были проигнорированы. Крупные хозяйства распались, их имущество растащили, землю прибрали к рукам единицы, даже часто не являющиеся жителями села, а сельские жители остались ни с чем, что создает социальную напряженность на селе", - отметил профессор.

По мнению Шалова, на сегодня количество крестьянско-фермерских хозяйств в республике составляет не более 7-8% от общего числа сельхозпроизводителей. "Большая же часть земли сосредоточена в руках крупных землевладельцев. Они и получают из года в год государственные субсидии. Многие из них сдают землю в субаренду и, не ударяя палец о палец, получают значительные доходы. Колхоз имени Петровых – одно из двух крупных хозяйств, которое сохранилось до недавнего времени, но сейчас взялись активно разрушать и его тоже, оставив жителей без работы и без земли", - заявил профессор.

Ранее активисты Кабардино-Балкарии призвали власти к диалогу по земельному вопросу в республике. Так, глава Ассоциации жертв политических репрессий в Нальчике заявил, что землю, которая после реорганизации колхозов и совхозов оказалась у крупных собственников, следует вернуть жителям Кабардино-Балкарии. Необходимо провести конференцию по земельному вопросу с участием представителей власти и жителей республики, указал руководитель Совета старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев.