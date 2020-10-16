Жители Волго-Ахтубинской поймы пригрозили протестами против рубки деревьев

16 октября 2020, 06:11

Природоохранной прокуратуре следует не допустить вырубки дубов при строительстве автотрассы, указали 15 октября жители Волго-Ахтубинской поймы в жалобе прокурору. Люди недовольны тем, что администрация Волгоградской области узаконила вырубку деревьев и намерены организовать митинги, пояснил один из активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Волго-Ахтубинской поймы назвали фикцией заявление чиновников об общественном контроле над строительством дороги. Заседание Экосовета при Волгоградской областной думе 22 сентября прошло без участия противников вырубок, сообщили жители поймы. Юрист Иван Иванов подал жалобу на объявленный властями тендер на строительство первого этапа части мостового перехода через Волгу. В связи с этой жалобой Антимонопольная служба приостановила аукцион. В региональном УФАС пояснили, что поскольку речь идет о крупном контракте на 5,7 миллиарда рублей, жалобу направили в Москву.

Через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную автотрассу протяженностью 14 километров. Намечено строительство искусственных насыпей и двух мостов - через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для возведения дороги придется срубить 8379 деревьев - в основном это вековые дубы. Чиновники заявили, что новая автомагистраль, напротив, позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими. Активисты жаловались, что чиновники скрывают информацию об общественных слушаниях по вопросу о прокладке дороги через природный парк и не пригласили противников вырубки реликтовых дубов на заседание рабочей группы Экосовета.

Представитель инициативной группы жителей, проживающих рядом с местом планируемого строительства трассы, юрист Антон Гетманенко направил 15 октября жалобу Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором указал, что администрация Волгоградской области подготовила проект внесения изменений в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", "допускающий, по сути, бесконтрольную вырубку деревьев".

Проект подготовлен после протеста природоохранной прокуратуры на заключение администрации области, допускающее вырубку. Цель заключения было "не исполнять принесенный протест, либо сделать его неисполнимым", указал Гетманенко.

"Почему бесконтрольную? Да потому что этим же постановлением отменяется экологический мониторинг! Естественно с целью того, чтобы потом ничего не отслеживать, не контролировать и не нести ответственность, когда вместо 8500 дубов будет вырублено в два раза больше, - указывается в жалобе.- Мотивы указанных действий коррупционные, поскольку под прикрытием нужд населения, естественно, уже запланирован распил предусмотренных на строительство миллиардов".

Представитель инициативной группы жителей в своей жалобе попросил проверить проект администрации на предмет соответствия федеральному законодательству.

Проект внесен 14 октября комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и размещен на сайте областной администрации, дата окончания его обсуждения - 21 октября. Согласно проекту, на территории парка запрещается проведение рубок лесных насаждений, в том числе дубов, в число исключений входят рубки на участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Из постановления 2016 года предлагается исключить пункт о государственном экологическом мониторинге.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура 8 сентября вынесла протест на приказ облкомприроды по утверждению заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации по первому этапу строительства Третьего пускового комплекса, говорится в ответе прокуратуры члену инициативной группы жителей Ивану Иванову (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Строительство предполагается на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", что противоречит законодательству", - отметила в своем ответе начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы старший советник юстиции Мария Пушкина.

На месте планируемой вырубки деревьев сейчас нет техники, деревья стоят с зарубками, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель СНТ "Газ - Заволжье", руководитель юридического агентства AVIM Антон Гетманенко.

Он отметил, что получил ранее от руководителя Экосовета при волгоградской облдуме Ирины Соловьевой письмо, в котором та обещала пригласить его на заседание Экосовета и просила предоставить проект строительства дороги, который устраивает местных жителей. Однако на прошедшее 13 октября в пойме выездное совещание рабочей группы Экосовета выступающих против строительства дороги местных жителей так и не пригласили, рассказал Антон Гетманенко.

"Меня никто об Экосовете не предупредил, на сайте информации не было, я узнал о нем случайно, - сказал Гетманенко. - Мы за возможный проект трассировки в 300 метрах от выбранного места, по берегу ерика Верблюд. Там по факту уже есть грунтовая автодорога и автостоянки грунтовые", - сказал он. Это готовая трасса, там можно проложить дорогу и ничего там рубить не придется, поэтому можно будет сэкономить деньги на озеленении, считает Антон Гетманенко.

"Администрация голословно заявила, что в этом случае надо будет вырубить 15 тысяч дубов. Этот вариант был озвучен на Экосовете в облдуме. Я планировал высказать свою позицию на очередном заседании Экосовета, поскольку меня должны были уведомить, где и когда будет проходить совет. Я подготовился, распечатал карту, чтобы на месте показать, что они врут, когда говорят, что надо будет вырубить 15 тысяч деревьев. Народ бесит эта ложь, люди готовы реально выйти на демонстрации, люди настолько разозлены действиями администрации, которая идет напролом несмотря ни на что. Уже раздаются просьбы организовать согласованные митинги, чтобы обратить внимание на незаконные действия администрации. Я представляю интересы нескольких СНТ. Сейчас к нам обратились жители ДНП "Владимирская слобода" по вопросу объединения, а неравнодушные экологи создали группу в соцсетях", - заявил Антон Гетманенко.

Гетманенко отметил, что проект постановления администрации разрешает вырубку дубов и исключает экологический мониторинг.

"Администрация изначально пошла заведомо неправильным путем, поскольку рубка дубов запрещена, поэтому и появился проект постановления, - отметил активист. - Теперь администрация пытается не исполнить протест прокурора, в случае удовлетворения протеста любая рубка должна быть свернута. Мы просим прокуратуру дать отрицательно заключение на этот проект постановления администрации".

Жительница хутора Госпитомник Елена Мягкова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что узнала о прошедшем выездном совещании рабочей группы Экосовета за 30 минут до начала.

"Я села в машину и приехала, никто меня не приглашал, - сказала она. - Я задавала неудобные вопросы. Ирина Анатольевна [Соловьева] даже просила мой адрес записать. Соловьева спросила "Где Гетманенко?", а также заявила, что он хотел выступить и что-то сообщить Экосовету. Ни слова не было сказано о вырубке. Я спросила, о каких компенсационных посадках может быть речь, если есть протест природоохранной прокуратуры. Ирина Анатольевна сказала не мешать ей вести рабочее совещании, тема которого совершенно другая. Я позвонила Гетманенко и рассказала, что его хотели видеть, на что он ответил, что не получал приглашения. Я также спрашивала как дубы, которые растут в пойме, могут расти в пустоши, где проходило совещание. Вся эта высадка, о которой они говорят, является, по сути, плановой работой лесхозов, а не природного парка Волго-Ахтубинская пойма. Земли поселений - вообще отдельная категория земель. Там пастбища и земли сельхозназначения. Все это мероприятие не имеет никакого смысла, так как на него не заложено средств в бюджете", - заявила Елена Мягкова.

Во встрече приняли участие не менее пяти местных жителей близлежащих хуторов, отметила Елена Мягкова.

Проект постановления администрации противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ, Закону об особо охраняемых природных территориях, считает Юлия, жительница расположенного в пойме СНТ.

Она отметила, что один из телеграм-каналов призывает к физической расправе над Гетманенко. "Мы стоим на букве закона и не используем грязных методов. Мы открыто выражаем свою позицию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте областной думы 13 октября опубликовано сообщение о прошедшем заседании рабочей группы Экосовета в Среднеахтубинском районе. "Члены рабочей группы вместе с представителями общественности и жителями осмотрели несколько земельных участков, расположенных на территориях лесного фонда и Фрунзенского сельского поселения, на которых возможна высадка компенсационных зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной администрации корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что встреча Экосовета с жителями по вопросу строительства дороги намечена на 16 октября в 13.30 по местному времени (12.30 мск) в хуторе Закутский.