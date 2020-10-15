Оставлен в силе арест шестерых Свидетелей Иеговы* в Ростовской области

15 октября 2020, 21:46

Ростовский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста шестерым Свидетелям Иеговы*, обвиняемым по делу об экстремистской организации.

Как сообщал " Кавказский узел ", 7 августа в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были отправлены под стражу. Вслед за ними был задержан и отправлен в изолятор Алексей Дядькин, после того как сам явился на допрос к следователю. 5 октября суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей пятерым обвиняемым до 7 декабря. На следующий день арест был продлен также Владимиру Попову.

Защита обжаловала постановления суда, попросив изменить верующим дела меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий. Но Ростовский областной суд оставил постановления Ленинского районного суда без изменений, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения облсуда «Кавказский узел» пока не располагает.

Арестованные верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года курировали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* — Гуково", входящей в состав религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России", ликвидированной на основании решения Верховного суда. Вину они полностью отрицают.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор 52 Свидетеля Иеговы* на юге России, 22 в СКФО и 30 в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.