Суд продлил арест Свидетелям Иеговы* из Гуково

06 октября 2020, 11:17

Срок содержания под стражей пятерым Свидетелям Иеговы* из Гуково продлен на два месяца, защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев и Олег Шидловский были отправлены под стражу до 6 октября. Попову суд 14 августа предписал арест до 7 октября. Алексей Дядькин был задержан и отправлен в изолятор 21 августа, после того как сам явился на допрос к следователю.

Ростовская область лидирует в Южном федеральном округе по числу уголовно преследуемых Свидетелей Иеговы*, а из всех регионов Северного Кавказа уступает лишь Ставрополью.

Продление ареста Свидетелям Иеговы* рассмотрел 5 октября Ленинский райсуд Ростова-на-Дону. Поддержать обвиняемых пришли около пяти человек – это их жены, родственники и соверующие. Первым в зал суда завели Никиту Моисеева. Затем рассматривалось продление содержания под стражей для Евгения Разумова, Алексея Дядькина, Алексея Горелова и Евгения Шидловского.

Следствие просило продлить срок ареста до 7 декабря 2020 года. Во всех случаях следователь произносила очень короткую речь, в которой заявляла одни и те же основания для продления мужчинам ареста в СИЗО. По ее словам, верующие совершили тяжкое преступление против основ конституционного строя и следователям необходимо время для проведения экспертиз, и что обвиняемые могут скрыться, надавить на свидетелей или иным способом воспрепятствовать расследованию, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание суда.

Адвокат Моисеева Роман Какасьев указал, что сама по себе тяжесть преступления не может быть основанием для заключения в СИЗО. "У меня обоснованные подозрения в причастности моего подзащитного к совершенному деянию. Из доказательств у следствия только протокол засекреченного свидетеля "Толстого", данные о личности которого сохранены в тайне. Засекреченный свидетель может говорить что угодно, он освобожден от уголовной ответственности за дачу ложных показаний", – сказал Какасьев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат попросил суд о необходимости смягчения меры пресечения на домашний арест или ограничение определенных действий.

Никита Моисеев попросил суд обеспечить ему право на сохранение чести и достоинства. "Содержание меня в клетке не обеспечивает мое право на человеческое достоинство и унижает меня, что нарушает статью 9 Конвенции о правах человека ("Свобода мысли, совести и религии" – прим. "Кавказского узла")", – сказал Моисеев.

Евгений Разумов в своей речи заявил суду, что благодаря вероисповеданию он является законопослушным. "Я на личном опыте убедился, как слово Бога меняет человека. Я никогда не был судим за какие-нибудь преступления, никогда не имел приводов в полицию. Но, по мнению следствия, я являюсь опасным преступником. Следствие говорит, что я могу скрыться, встает вопрос, а куда? Мне по большому-то счету и некуда. Я жил спокойной семейной жизнью со своей женой, не собирался никуда уезжать из Гуково", – сказал верующий

Разумов отметил, что нарушение светских законов противоречит его религиозным убеждениям, и что перевод под домашний арест дал бы ему возможность ухаживать за женой-инвалидом, которая находится на его иждивении.

У Алексея Дядькина на иждивении находится отец – инвалид 3-й группы. "До недавнего времени я мог быть полезным как близким людям, так и государству. Но совсем несправедливо моя жизнь сильно изменилась. Узнав о возбуждении дела против меня, я из Курска проехал 900 километров в Ростов-на-Дону и встретился со следователем", – рассказал на суде Дядькин. Он добавил, что этот факт является доказательством того, что он не намерен скрываться от правоохранителей.

Выслушав доводы сторон и обвиняемых, суд продлил арест Моисееву, Разумову, Дядькину, Горелову, Шидловскому до 7 декабря 2020 года. Присутствующие аплодировали обвиняемым, когда их выводили из зала, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Защита заявила, что намерена обжаловать это решение. "Мы полагаем, что данное решение незаконно и необоснованно, и будем обращаться в Ростовский областной суд, надеемся там нам изменят меру пресечения. Мы считаем, что в деле отсутствуют доказательства вины моего подзащитного и он сам вину не признает. С учетом того, что он исключительно положительно характеризуется по месту работы, по месту жительства, по месту содержания, я полагаю, что можно было перевести его под домашний арест в Ростове-на-Дону", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дядькина Родионова.

Жена Евгения Разумова Наталья Разумова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что следователь пока не разрешает видеться с мужем в СИЗО. По ее словам, материальное состояние семьи сейчас "очень сложное". "Мужа мне не хватает, он во многих моментах очень меня поддерживал. Из-за стресса у меня здоровье сильно пошатнулось, мне соверующие помогают, возят меня по врачам", – сказала Разумова.

По словам адвоката Разумова Андрея Копылова, его подзащитный содержится в камере, где кроме него находятся также 18 человек, из которых всего двое некурящих. Разумов получает в поддержку письма из России, Германии, Швеции.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил иск Минюста, признав экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. По данным на 22 августа 52 Свидетеля Иеговы* на юге России (22 в СКФО и 30 в ЮФО), столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.