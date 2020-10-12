Пользователи соцсети сочли вынужденным сход против блогера в Чечне

12 октября 2020, 19:03

Участники схода в Чечне не по своей воле прокляли родственника, эмигрировавшего в Европу блогера Сайд-Хусейна Магомадова, заявили пользователи Instagram. Они указали на действующий в республике принцип коллективной ответственности.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники проживающего в Австрии блогера Сайд-Хусейна Магомадова провели сход, где раскритиковали его за тексты с критикой Рамзана Кадырова и чеченских властей.

Часть читателей паблика "Кавказского узла" в Instagram сочли, что на участников схода было оказано давление. "Бедные люди. Как всегда, припугнули. Они это могут", - написал _eto_ya_999. "Кадыров всех зашугал", - заявил zakiriarani1984. "Это же понятно, что их заставили", - высказался s_al_avari.

"Детский сад <...>. Если вы мужчинами были бы, хотя бы молчали", - раскритиковал участников схода islam_gadzhimuradov.

Пользовательница соцсети djanioma_03_02 выразила усталость от потоков обличений критиков Кадырова. "Это когда-нибудь закончится? Как испорченная пластинка - одно и то же", - написала она.

Жители Чечни неоднократно публично критиковали своих родственников, высказывавших оппозиционные взгляды. Так, в сентябре участники схода в Урус-Мартане потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни и в оскорбительной форме раскритиковали своего родственника Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1Adat.

Однако другие читатели паблика согласились с участниками схода. "Уедут туда (в Европу. - Прим. "Кавказского узла") в поисках халявного пайка и начинают лить грязь на своих же, потому что там, в принципе, выгодно антироссийскую тематику нести. Платят больше", - написал gorec.3080. "Если бы все таким образом порицали тех, кто не дает нашей республике спокойно развиваться и процветать, своими негативом пороча нашу республику, было бы очень хорошо!" - заявил runo.19.

"Будь он (Магомадов. - Прим. "Кавказского узла") нормальным, ничего бы его родные не делали, заслужил", - уверен beka_6_66. "Он надоел всем, вот и прокляли, и правильно сделали", - заключил kunta_ram. "Если его родные так сделали, значит, он заслужил", - считает eki_me_520.

К 19.03 мск 12 октября эта публикация собрала 213 "лайков" и 113 комментариев. У паблика "Кавказского узла" 36,4 тысячи подписчиков.

Читатель Instagram-паблика eldit_net lek_salim указал на непоследовательность участников схода, которые говорили о невменяемости блогера. "А зачем проклинать психически больного человека, если он действительно страдает психическими расстройствами?!" - удивился он. "Потому что так сказали сделать", - ответил ему akhm_dv_.

Laka_588 выступила против принципа коллективной ответственности. "Почему родственники должны нести ответственность за действия других родных? Это по закону РФ?" - спросила она.

Ранее правозащитники констатировали усиление влияния Кадырова на чеченские диаспоры за счет использования метода коллективной ответственности. По их словам, беженцы никогда не забывают о том, что в Чечне остались их родные и что на них может быть оказано давление. Участники таких сходов "запуганы до предела", указал ранее "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

Пользователи соцсети, даже настроенные против блогера, также фактически признали существование принципа коллективной ответственности. "Жалко представителей нашего народа - им приходится [отвечать] за таких моральных уродов. Если уехали, то закройте свои поганые рты и не позорьте своих родных", - написал berserk_nohcho. "Лучше бы молчал, чем довести своих родных до этого, а не болтал бы", - согласилась radimka0095. "Как обидно видеть подобные видеообращения. Люди, которые живут вне дома, не доводите до такого состояния свою родню", - попросила khadia_1978.

"Надо остановить своего родственника вам, пока он еще глупостей не натворил", - считает hadi__970.

К 19.03 мск 12 октября эта публикация в сообществе eldit_net собрала 20,2 просмотра и 325 комментариев. У паблика 208 тысяч подписчиков.

Участники схода, скорее, выражают искреннее желание осудить своего родственника, указал ishdasiz. "Может, и заставили, но там они даже перебивают друг друга. Каждый хотел опередить [другого]. Младший брат вообще за всех хотел высказаться", - написал он в паблике "ЧП/Чечня". Участники схода, скорее, выражают искреннее желание осудить своего родственника, указал. "Может, и заставили, но там они даже перебивают друг друга. Каждый хотел опередить [другого]. Младший брат вообще за всех хотел высказаться", - написал он в паблике "ЧП/Чечня".

Пользовательница соцсети miiilana190 высказалась против блогера. "Красивый город Грозный, развивающаяся Республика Чечня, а такие, как он, уезжают, говорят все, что придет им в голову, позоря своих родственников!" - заявила она в том же паблике.

Dik_z1amsag, в свою очередь, напомнил о резонансе вокруг племянника главы Кадырова. "Та-а-а-ак, а почему из-за Ислама Кадырова никто не извинялся? Или Кадыровым можно все?" - удивился он. "Может, [Рамзан] Кадыров за <...> Ислама извинится?" - спросила и amnat407.

В 2019 году в Чечне вызвало большой резонанс видео, на котором Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, применяет электрошокер к женщине. Позднее Ислам Кадыров извинился, объяснив свое поведение последствиями тяжелых травм. Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому бывший мэр Грозного приходится родственником, заявил, что тот "перестарался", говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

К 19.03 мск 12 октября эта публикация в сообществе "ЧП/Чечня", сделанная 11 октября, собрала 44,8 просмотра и 503 комментария. У паблика 147 тысяч подписчиков.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О расправах над оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".