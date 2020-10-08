Власти Кабардино-Балкарии скорректировали отопительный сезон из-за COVID-19

08 октября 2020, 17:59

Отопительный сезон в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии из-за опасности распространения коронавируса начался сегодня, в Нальчике и Терском районе ожидается с 9 октября - на неделю раньше.

Как писал "Кавказский узел", число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии возросло до 8118. Из них 102 человека умерли, 6638 выздоровели. В госпиталях находятся 1115 пациентов, в том числе 64 - в реанимациях.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с тем, что в Нальчике похолодало, и исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации решено начать отопительный сезон заранее - с 9 октября 2020 года, сказано в сообщении на сайте администрации города.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил главам администраций районов и городов в ближайшее время также рассмотреть вопрос досрочного запуска отопления во всех муниципалитетах. Решения о начале отопительного сезона приняли руководители еще нескольких районов. В Прохладненском районе республики он начался уже сегодня, в Терском ожидается с 9 октября, пишет РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике температура не превышала 16 градусов, ночью она опустится до +9, скорость ветра снизится с 3 до 1 метра в секунду. 9 октября осадков также не ожидается, температура днем вновь поднимется до +16, скорость ветра составит 2 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".