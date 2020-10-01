Жители Геленджика назвали нерешенной проблему отсутствия воды

01 октября 2020, 12:20

Несмотря на реакцию надзорных органов и наказание водоснабжающей компании, проблема с водой в Геленджике сохраняется, рассказали горожане. В квартиры на верхних этажах некоторых домов вода не поступает вовсе, посетовали они.

Как писал "Кавказский узел", летом часть Геленджика осталась без регулярного водоснабжения. Решить проблему удалось в августе, когда городские власти договорились с владельцами местного Церковного озера об использовании его ресурсов. Однако воды в озере стало не хватать. Менее чем через месяц, 15 сентября, подача воды в Геленджике вновь была ограничена полутора часами в сутки.

Ранее жесткий график подачи воды в Геленджике вводился с 25 июля. Жильцы некоторых домов жаловались, что воды в их кранах нет неделями, а спецмашины ее не подвозят. Участники стихийного митинга требовали закрыть город для туристов и ввести режим чрезвычайной ситуации, однако власти не пошли на это.

Горожане пожаловались на безрезультатность жалоб

Прокуратура Геленджика провела проверку по жалобе горожан на "Концессию водоснабжения - Геленджик" (КВГ), в итоге против водоснабжающей компании и ее руководителя заведены административные дела по статье "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами". Кроме того, прокурор подал иск в городской суд, потребовав признать незаконным бездействие компании и обязать ее выполнить производственную и инвестиционную программы, касающиеся водоснабжения и водоотведения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре.

Подавала жалобу в прокуратуру жительница Геленджика Татьяна Гончарова. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она проживает в доме №23 в микрорайоне "Парус". Вода там подается по графику (с 5.30 до 7.35 и с 18.30 до 19.10), но при этом не доходит до квартир третьего этажа. "Нам поставили бочку 24 сентября с технической водой, она заполняется по звонку от нашего старшего по дому. У нас много стариков и семей с маленькими детьми, которые живут на третьем, четвертом, пятом этажах, и им тяжело носить воду. Невозможно постирать, воды не хватает", - рассказала жительница Геленджика.

По словам Гончаровой, она с начала лета писала в различные надзорные органы, которые согласились, что права горожан нарушены. Однако проблему с водой это не решило. Так, в августе Гончарова получила письмо из Роспотребнадзора, где говорилось, что "Концессия водоснабжения" и ее директор в июне и июле привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства.

Жительница дома по улице Леселидзе, 21, Лариса, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ее квартире уже три недели нет воды. "Два раза за это время она была тонкой струйкой по 10-15 минут. На первых этажах есть, а к нам, на четвертый этаж, не поднимается. Самое интересное, что все [надзорные органы] реагируют, наказывают «Концессию», отчитываются, а у нас ничего не меняется - как носили воду ведрами, так и носим. Уже и отдыхающие разъехались, а воды не хватает", - посетовала жительница Геленджика.

По словам жителя дома по улице Грибоедова, 23, Игоря, воды в его доме не было все лето, кроме того периода, когда воду качали с Церковного озера. "Примерно две недели вода у нас была по графику нормально, с хорошим напором. С начала сентября ее вообще нет. До нашего пятого этажа она не доходит, на первом - тонкой струйкой в часы подачи", - посетовал мужчина.

Он отметил, что никаких срочных мер по обеспечению жителей города питьевой водой власти не предпринимают. "Кроме бочек во дворах, нет ничего. Но жить пятый месяц без воды в квартире невозможно - невозможно ее носить, это мучение. Мы требуем срочных мер, а они нам говорят, что к 2024 году построят новый водовод, что накажут «КВГ», но у нас-то ничего не меняется. Они продолжают нарушать наши права", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Геленджика вынуждены покупать воду

Житель дома №12 в микрорайоне "Парус", Юрий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с начала лета заказывает платную доставку воды, поскольку носить воду ведрами не может по состоянию здоровья. "Жара на улице, а мы не можем даже душ принять. Мы с женой пожилые люди, живем с семьей ее престарелого брата - они тоже два старика. Мы не можем носить привозную воду. Заказываем бутыли. Этой же водой стираем, на ней готовим, ее пьем, ею моемся. Мы посчитали, что больше 30 тысяч рублей уже потратили на воду. При этом экономим, как можем", - рассказал мужчина.

Житель дома №5 "Б" на улице Орджоникидзе, Тимур, также сообщил, что в часы подачи вода течет тонкой струйкой на первых этажах, и до третьего никогда не поднимается. "Желание одно, уехать отсюда. У меня двое маленьких детей, им нужно стирать постоянно, купать их, но мы просимся к друзьям, у кого есть вода. Сами в кране ее не видели фактически с начала лета. Несколько дней у нас была вода в конце августа, и все", - сказал житель Геленджика корреспонденту "Кавказского узла".

Анна Ефремова, жительница дома №135 по улице Островского, сообщила, что живет на пятом этаже, и воды в ее квартире нет три месяца. "Даже если воду привозят, я не могу носить ее на пятый этаж. У меня двое маленьких детей. Им надо постирать, их нужно накормить, убирать в квартире. Сантехнике пришел конец - появился черный налет, который ничем не убрать", - отметила женщина.

Жительница дома 37, корпус 19 по улице Дивноморской, Анна, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вода не поднимается выше первого этажа, она отметила, что в подвальном помещении установлены накопители, но они не успевают заполняться водой. "Подвоз воды по заявкам не осуществляется от «КВГ», зато бизнесмены предлагают свои услуги по подвозу воды по 2500 рублей за шесть кубов. На Луначарского, в «Сосновой роще», вода для отдыхающих есть, на набережной политы газоны, на пляжах душ работает круглосуточно", - возмутилась жительница Геленджика.

Участники акции 2 августа возмущались тем, что потоки воды регулируются с помощью задвижек, и в результате вода уходит по трубам в местные пансионаты и крупные гостиницы, а "до простых смертных вода не доходит".

Водоснабжающая компания признала, что не может решить проблему

В пресс-службе "Концессии водоснабжения – Геленджик" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что бесперебойная подача воды в Геленджике есть только в районах, которые находятся в низине и питаются из Троицкого группового водопровода. При этом часть города, которая питается Дивноморским водозабором, испытывает дефицит воды из-за засухи, поэтому ресурс не доходит до всех потребителей, указал представитель компании.

"Подать воду из Троицкого водопровода в микрорайон "Парус" нет технической возможности - опять же, из-за нехватки объема воды, чтобы наполнить разводящие сети и создать давление. В такие дома и соцобъекты вода подвозится автоцистернами", - сказали в пресс-службе. При этом в КВГ признали, что в ближайшее время возобновления бесперебойного водоснабжения ожидать не стоит. Нынешняя засуха - самая сильная за 50 лет, указали в компании. Церковное озеро спущено до дна, наполняться оно будет несколько лет, сообщил сотрудник пресс-службы.

"Жаркое лето - каждый год, но засушливый год - редкость. Остановлено 29 скважин из 35. Никто - ни концессия, ни глава администрации, ни губернатор - не мог предугадать такой засухи", - отметил сотрудник пресс-службы.

Не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, отметил он. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" причинами критической ситуации ранее называли, помимо засухи, ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

Отметим, что в июле глава администрации Геленджика Алексей Богодистов раскритиковал "Концессии водоснабжения" из-за того, что у компании "нет единой линии в решении сегодняшних проблем с подачей ресурса, нет плотного взаимодействия с населением, график подачи воды не соблюдается, как следствие горожане ждут воду в своих квартирах часами и сутками". Он сообщил, что обязал компанию "довести актуальный график подачи воды в дома через УК и ТСЖ, проинформировать население и СМИ".