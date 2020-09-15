Жители Геленджика переведены на жесткий график водоснабжения

15 сентября 2020, 17:03

Подача воды жителям Геленджика ограничена полутора часами в сутки из-за истощения естественного резервуара, сообщил директор "Концессия водоснабжения Геленджика".

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 июля в Геленджике вода подавалась по жесткому графику - по полтора часа утром и вечером, однако до жильцы некоторых домов воду не получали вовсе, а спецмашин для ее подвоза не хватало - людям приходится ждать водовозок сутками. 2 августа горожане собрались на стихийную акцию и записали видеообращение к Владимиру Путину с требованием закрыть город для туристов и ввести режим чрезвычайной ситуации. Местные власти выступили против введения режима ЧС в городе.

Не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье этим летом сложилась критическая ситуация с водоснабжением, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, отметил он. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" (КВГ) причинами критической ситуации назвали продолжающуюся второй сезон засуху и ветхость трубопровода.

Водоснабжение в Геленджике нормализуется только спустя четыре года, когда завершится строительство новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика, заявили местные власти.

Из-за полного высыхания местного водохранилища в Геленджике введены жесткие ограничения подачи воды, сообщил директор ООО "Концессия водоснабжения Геленджик" Алексей Сорокин. По его словам, 19 августа власти договорились с владельцами Церковного озера об использовании его для водоснабжения Геленджика. Но через месяц вода в озере закончилась из-за длительного отсутствия осадков.

"За неполный месяц было израсходовано практически все озеро, оно абсолютно сухое. Труба, которая подавала воду, она оголилась. Озеро подпитывается дождями. Других источников подпитки у озера нет. Те дожди, которые недавно прошли в городе, они попали только на прибрежную зону. А для того, чтобы наполнить озеро, дожди нужны в горные части. Поэтому озеро на сегодняшний день пустое, и, как говорят старожилы, для того, чтобы заполнить озеро доверху, необходим не один год, а может быть даже и два", – сказал Алексей Сорокин в видеообращении, размещенном 15 сентября на странице "Концессии водоснабжения Геленджика" в Instagram.

74 процентов оборудования центрального водозабора Геленджика остановлено, из 35 скважин не работают 26. Из-за проблем с водоснабжением, в городе вода снова подается по строгому графику – полтора часа в сутки, добавил Сорокин. "Водоснабжение вновь будет осуществляться по строгому графику. Призываем бережно расходовать ресурс", – сказано в сообщении.

Запись об истощении Церковного озера была размещена на странице "Концессии водоснабжения Геленджика" 14 сентября. На страницу компании подписаны 3145 пользователей. К 16.35 мск публикация набрала 272 отметки "Нравится", комментаторы оставили 177 сообщений. Часть из них потребовала подавать воду по графику.

Дефицит воды сложился в микрорайонах Геленджика Парус, Мыс Толстый и Тонкий, частично центральная часть города, а также в селах Дивноморское, Михайловский перевал и Пшада, сообщали в пресс-службе «Концессии водоснабжения Геленджик» 26 августа.

"Давайте воду стабильно по расписанию, хотя бы по 30 минут. А то лотерея, пойдет или не пойдет. Сидишь с открытым краном и ждешь у моря погоды", - возмутился пользователь elkinroman.

"А что, до этого без графика подавали воду? Не смешите... верхние этажи сможете обеспечивать или как обычно - 1-2 этаж вода есть, а остальные выживайте как хотите?" – задался вопросом пользователь muvahida93.

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека". Что Концессия водоснабжения скажет нам и ООН?" – задалась вопросом marina70160.

"Так а что, под строительство домов и коттеджи земля есть, а под станцию земли нет. Вы когда о людях думать будете, а не о своих карманах?" – написал andrey.grand.777.