30 сентября 2020, 18:14

Двое альпинистов запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии

Один из альпинистов почувствовал себя плохо на горе Эльбрус и попросил о помощи, на поиски вышли шесть спасателей, сообщило МЧС.

По данным ведомства, двое альпинистов из города Набережные Челны совершали восхождение на Эльбрус и на высоте 5200 метров им потребовалась помощь.

По предварительной информации, при восхождении одному из альпинистов стало плохо. На помощь вышли шесть спасателей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 сентября альпинист из Удмуртии пострадал в горах Кабардино-Балкарии. Он сорвался со скалы в ущелье Верхний Баксан в районе озера Сылтранкель, расположенного на высоте 3200 метров. Спасатели отыскали альпиниста и передали его бригаде скорой помощи.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".

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