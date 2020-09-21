21 сентября 2020, 01:58
Альпинист из Удмуртии пострадал в горах Кабардино-Балкарии
Со скалы в районе озера Сылтранкель в Приэльбрусье сорвался альпинист из Удмуртии. Спасатели отыскали его и передали врачам.
Вечером 20 сентября сорвался со скалы альпинист из Удмуртской республики.
Инцидент произошел в ущелье Верхний Баксан в районе озера Сылтранкель, расположенного на высоте 3200 метров. На поиски альпиниста 1991 года рождения были направлены шесть сотрудников Эльбрусского волонтерского поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет РИА "Новости".
Спасатели отыскали альпиниста и передали его бригаде скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается, информирует ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 сентября на Эльбрусе в окрестностях ледника Когутай на высоте 2900 метров заблудились трое туристов. Они запросили помощи спасателей и были эвакуированы на поляну Азау.
"Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".
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