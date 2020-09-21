Альпинист из Удмуртии пострадал в горах Кабардино-Балкарии

21 сентября 2020, 01:58

Со скалы в районе озера Сылтранкель в Приэльбрусье сорвался альпинист из Удмуртии. Спасатели отыскали его и передали врачам.

Вечером 20 сентября сорвался со скалы альпинист из Удмуртской республики.

Инцидент произошел в ущелье Верхний Баксан в районе озера Сылтранкель, расположенного на высоте 3200 метров. На поиски альпиниста 1991 года рождения были направлены шесть сотрудников Эльбрусского волонтерского поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет РИА "Новости".

Спасатели отыскали альпиниста и передали его бригаде скорой помощи. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 сентября на Эльбрусе в окрестностях ледника Когутай на высоте 2900 метров заблудились трое туристов. Они запросили помощи спасателей и были эвакуированы на поляну Азау.