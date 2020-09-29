29 сентября 2020, 00:47

Потери Армии обороны Нагорного Карабаха выросли на 26 человек

Общее число безвозвратных потерь Армии обороны Нагорного Карабаха за два дня противостояния достигло 84 человек, в числе погибших две женщины-контрактницы и один доброволец.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта в Нагорном Карабахе и Армении были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Жители Степанакерта пережидали ночные обстрелы в убежищах.

В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час введены с 28 сентября. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры, а также продолжают обстрел населенных пунктов, в том числе городов Гадрут и Мартуни. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило 28 сентября об обстреле города Тертер с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

Армия обороны Нагорного Карабаха отчиталась про потери в зоне конфликта. По данным на вечер 28 сентября число погибших военнослужащих увеличилось на 26, пишет "Спутник-Армения".

Общее число погибших военных за два дня достигло 84. Среди них есть две женщины из числа служащих по контракту и один доброволец, информирует "Газета.ру".

Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий карабахского конфликта состоит в том, что боевые действия идут по всей линии фронта, а противоборствующие объявили военное положение и мобилизации, говорится в материале «Кавказского узла» «Карабах: эскалация конфликта или новая война?».

Примечание:

"Жители Баку пока не ощутили ограничений от военного положения", "Армения и Азербайджан озвучили взаимные обвинения в использовании боевиков из Сирии", "Первые мобилизованные граждане Нагорного Карабаха направлены в зону конфликта".

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