Выходец из Чечни убит во время драки во Франции

26 сентября 2020, 19:31

Правоохранители начали расследование в связи с уличным конфликтом в городе Эврё на севере Франции, во время которого был застрелен 27-летний чеченец.

Как писал "Кавказский узел", это не первый конфликт с участием выходцев из Чечни во Франции за последнее время. После августовского инцидента в городе Сен-Дизье представители чеченской диаспоры высказали обеспокоенность тем, что власти Франции могут ограничить предоставление убежища их землякам.

14 августа в городе Сен-Дизье силовики задержали 16 выходцев из Чечни, трое из которых были обвинены в организации преступного сообщества и подготовке вооруженной мести за земляка.14 июня в Дижоне в столкновениях между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения пострадали 20 человек. Поводом для конфликта было названо избиение торговцами наркотиками 16-летнего юноши из чеченской общины.

Драка во французском городе Эврё, в результате которого был убит чеченец, произошла в пятницу, 25 сентября, около 18:00 по местному времени в одном из баров, сообщает со ссылкой на местную полицию радиосеть France Bleu.

По словам свидетелей драки, один из участников потасовки достал пистолет, выстрелил в оппонента и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Полиция начала расследование, уже установлено, что погибшим оказался выходец из Чечни.

Все обстоятельства происшествия пока неясны, пишет "Фигаро". Издание приводит слова прокурора города о том, что 27-летний представитель чеченской общины был "убит в результате стрельбы из огнестрельного оружия в квартале Мадлен". Прокурор отметил, что начато расследование по делу об убийстве, задержанных пока нет.

События в Дижоне и Сен-Дизье совершенно разные, пояснил ранее "Кавказскому узлу" руководитель чеченской ассоциации "Барт-Маршо" в Париже Джамбулат Сулейманов. "Идет целенаправленная кампания дискредитации чеченцев. В тот же день, когда произошла драка в Се-Дизье, в городе Реймсе сжигали машины, устраивали беспорядки. Но министр приехал не в Реймс, а в Сен-Дизье, где сделал популистское заявление", – сказал Сулейманов.

Многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала в марте 2016 года правозащитница Саша Кулаева в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?". "В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила Кулаева. При этом, по ее данным, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.