Боевая позиция в армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8402

25 сентября 2020, 08:54

Азербайджан насчитал 61 обстрел со стороны Армении

Восемь приграничных сел, в которых расположены позиции азербайджанской армии, попали под обстрел армянских военных, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Азербайджан заявил о 69 обстрелах со стороны Армении за сутки.

С 24 по 25 сентября армянские военные нарушили режим прекращения огня 61 раз, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, в селe Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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