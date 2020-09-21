Дело о крушении вертолета с туристами в Сочи дошло до суда

21 сентября 2020, 22:11

Пилот вертолета, двое пассажиров которого погибли, а трое получили травмы при крушении в 2016 году, обвинен в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Свою вину пилот не признал, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2016 года на частный дом в Сочи упал вертолет. На борту воздушного судна находились шесть человек, один из которых погиб при катастрофе, еще пятеро были госпитализированы. Росавиация сообщила, что все пострадавшие - в тяжелом состоянии. Предварительной причиной катастрофы была названа техническая неисправность. Мэр Сочи заявлял, что полет Eurocopter-AS350 являлся "нелегальным". На период расследования крушения вертолета авиаэкскурсии над Сочи были приостановлены.

По данным следствия, в 2016 году вертолет Eurocopter-AS350 с пятью пассажирами на борту выполнял экскурсионный полет по маршруту Олимпийский парк - Гора Ахун - Красная Поляна. Приближаясь к береговой линии акватории Черного моря, пилот совершил маневр, после которого воздушное судно потерпело крушение. При этом, как полагает следствие, командир судна "не предпринял немедленных действий, необходимых для обеспечения безопасности находящихся на борту людей и сохранности вертолета". "В результате крушения два пассажира погибли, троим причинен тяжкий вред здоровью, а также материальный ущерб собственнику вертолета на сумму свыше 53 млн рублей", - уточнил Следственный комитет России.

Пилот обвинен по ч.3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый не признал, но следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 263 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.