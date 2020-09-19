Матери грузинских заключенных решили возобновить голодовку с требованием об амнистии

19 сентября 2020, 22:41

В Тбилиси прошло шествие с требованием массовой амнистии перед парламентскими выборами. В нем приняли участие женщины, проводившие голодовку перед зданием парламента. После шествия они заявили, что 20 сентября возобновят акцию протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября члены семей заключенных объявили голодовку с требованием масштабной амнистии перед парламентскими выборами, назначенными на 31 октября. К 14 сентября число голодающих выросло до 18. 13 сентября участницы голодовки пожаловались, что с ними не встретился никто из депутатов и сотрудников аппарата парламента. На восьмой день акции женщины пожаловались на слабость и головокружение. А на десятый, 18 сентября, приостановили акцию протеста, чтобы "набраться сил".

Родственники заключенных подготовили законопроект о масштабной амнистии, но парламент проигнорировал предложение, что и стало причиной акции протеста.

В сегодняшней акции протеста с требованием проведения массовой амнистии перед парламентскими выборами 31 октября приняли участие порядка двухсот человек, они провели шествие по центральному проспекту Руставели. Участники шествия перекрыли транспортное движение на двух полосах проезжей части. Во время шествия они скандировали: "Амнистия заключенным" и озвучивали свои требования. Организатором акции стал адвокат Александр Кобаидзе. На плакатах, которые были в руках участников шествия, были надписи: "Амнистия заключенным", "Свобода заключенным" и другие.

Протестующие на некоторое время остановились у станции метро "Руставели", чтобы заявить о своих требованиях, поскольку организаторы сочли, что у многочисленных пассажиров близкие тоже могут находиться в тюрьме.

У прохожих была неоднозначная реакция на требование участников акции протеста. Некоторые выражали солидарность с протестующими, кто-то интересовался у журналистов, освещающих акцию, проведут ли власти амнистию, а один молодой человек со смехом сказал по телефону своему собеседнику: "Что здесь происходит?! Они требуют амнистию для заключенных!", сообщил присутствовавший на месте акции корреспондент "Кавказского узла".

Шествие прошло от Большого концертного зала к парламенту и там завершилось митингом. Во время акции одной из женщин, участвующей в голодовке, стало плохо, она потеряла сознание. Ей оказали помощь участники акции и полицейские, наблюдающие за ее проведением.

Женщины также заявили, что возобновят голодовку с 20 сентября, они будут круглосуточно находиться на ступенях парламента.

Напомним, что последняя на сегодняшний день амнистия в Грузии была приурочена к православному празднику Благовещения, который отмечается 7 апреля. К этому дню президент Саломе Зурабишвили объявила о помиловании всего девяти человек – матерей несовершеннолетних.