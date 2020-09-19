Участницы голодовки в Тбилиси приостановили акцию

19 сентября 2020, 03:23

Родственницы заключенных, потребовавшие провести масштабную амнистию, приостановили продолжавшуюся десять суток голодовку.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября члены семей заключенных объявили голодовку с требованием масштабной амнистии перед парламентскими выборами, назначенными на 31 октября. К 14 сентября число голодающих выросло до 18. 13 сентября участницы голодовки пожаловались, что с ними не встретился никто из депутатов и сотрудников аппарата парламента. На восьмой день акции женщины пожаловались на слабость и головокружение.

Родственники заключенных подготовили законопроект о масштабной амнистии, но парламент проигнорировал предложение, что и стало причиной акции протеста.

В Грузии 18 женщин, проводящих акцию голодовки с требованием проведения массовой амнистии, на 10-й день голодовки объявили, что берут один день отдыха, чтобы "набраться сил". Они поели, сидя на ступенях парламента.

"Мы немного поели, чтобы набраться сил. Сегодня отдыхаем от акции, если наши требования не будут удовлетворены, то мы возобновим голодовку", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц акции. По ее словам, решение о дальнейших планах протестующих будет принято 19 сентября, после проведения шествия по проспекту Руставели с требованием проведения массовой амнистии.

Несколько женщин на протяжении всего дня по-прежнему сидели на ступенях парламента, одна лежала на матрасе, укрывшись одеялом. Участницы акции признались, что в их интересы не входит увеличение количества голодающих, чтобы на месте проведения акции протеста не находилось много людей. "У всех разные характеры, будет много людей, акция станет походить на рынок", - сказала участница акции.

Напомним, что последняя на сегодняшний день амнистия в Грузии была приурочена к православному празднику Благовещения, который отмечается 7 апреля. К этому дню президент Саломе Зурабишвили объявила о помиловании всего девяти человек – матерей несовершеннолетних.