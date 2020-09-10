Эмин Сагиев на 24-е сутки голодовки пожаловался на сильные боли

10 сентября 2020, 19:57

На 24-е сутки голодовки у политзаключенного Эмина Сагиева ухудшилось самочувствие, понизилось давление и обострились боли, рассказала его супруга. Группа азербайджанских правозащитников попросила освободить Сагиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Эмин Сагиев, который является родственником журналиста Тюркеля Азертюрка, 18 августа объявил голодовку после того, как Верховный суд Азербайджана отказался удовлетворить жалобу на вынесенный ему приговор. Супруга Сагиева сообщила об ухудшении его здоровья из-за голодовки и призвала власти страны спасти ему жизнь.

Сагиев объявил голодовку, требуя признать его невиновным и освободить из тюрьмы. Спустя 10 дней после начала голодовки супруга Сагиева заявила об ухудшении здоровья мужа в связи с голодовкой. На 13-е сутки голодовки активисту потребовалась медицинская помощь, а врач призвал его прекратить акцию, заявив, что иначе не сможет помочь. 1 сентября стало известно, что Сагиева поместили в медико-санитарный пункт. Адвокат и супруга выразили беспокойство по поводу состояния заключенного. К 5 сентября состояние здоровья Сагиева еще ухудшилось, однако от помощи врачей он отказался.

Эмин Сагиев продолжает голодовку 24-е сутки, сообщила его супруга Айгюн Сагиева. "Сегодня Эмин позвонил домой. Он сказал, что у него стали мерзнуть руки, сильно болят кости под глазами, почти постоянно пониженное давление, по-прежнему болят почки и сердце. Он 24-е сутки не принимает пищи и пьет только воду. Эмин сказал, что находится под постоянным наблюдением врачей, которые пытаются помочь ему, предлагают хотя бы вводить поддерживающие инъекции капельницей, но он отказывается. Но врачи предупредили, что дальше голодовка может представлять угрозу его жизни, и в таком случае его будут принудительно кормить. Эмин сказал, что принудительно кормить не нужно, он сам продержится столько, сколько сможет", – рассказала Сагиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 10 сентября Сагиева встретилась с членом Совместной рабочей группы (СРГ) по правам человека, правозащитницей Саадат Бананъярлы. "Саадат Бананъярлы сказала, что правозащитники из СРГ будут прилагать все усилия для положительного решения вопроса об освобождении Эмина. Она связалась с руководством колонии, и там ответили, что Эмин находится под наблюдением врачей, а его освобождение не относится к их компетенции. <…> Она пояснила, что правозащитники будут делать все возможное для освобождения Эмина, но на это потребуется какое-то еще время, и поэтому для того чтобы сберечь здоровье, ему надо прекратить голодовку", – сказала Айгюн Сагиева.

Семья Сагиевых должна была раньше обратиться за помощью к правозащитникам, отметила Саадат Бананъярлы. По ее словам, члены СРГ имеют выход на госструктуры и постараются помочь в освобождении Сагиева. В том числе и направив обращение к президенту Азербайджана, отметила правозащитница. "На днях был обновлен состав комиссии по вопросам помилования, очевидно возобновятся заседания этой структуры", – сказала Бананъярлы корреспонденту "Кавказского узла".

Член комиссии по вопросам помилования, глава Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" сказал, что готов вынести на обсуждение комиссии вопрос о помиловании Сагиева. "Ко мне обращались члены семьи Сагиева и журналисты, просившие содействия. Я готов предложить помилование Сагиева, если у меня будет официальное заявление об этом", – сказал Нуриев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил, что намерен обжаловать приговор Сагиеву в Верховном суде Азербайджана. "Его голодовка привлекла уже достаточное внимание общества. Об этом пишут СМИ, есть реакция правозащитников, я буду просить его прекратить голодовку. Это еще чудо, что он держится 24 дня. Видимо, он все-таки спортсмен, и здоровье крепкое. Пусть остановит голодовку, а далее мы предпримем правовые шаги, подадим дополнительную кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана. Наверное, члены семьи обратятся в комиссию по вопросам помилования", – сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, Сагиев стал жертвой преследования из-за журналистской деятельности своего свояка Тюркеля Азертюрка, который проживает за рубежом.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Тюркель Азертюрк много раз подвергался административным арестам в Азербайджане после участия в протестных акциях оппозиции в 2013-2015 годах. В 2016 году он уехал за рубеж и сотрудничал с оппозиционным телеканалом TuranTV, который вошел в список оппозиционных СМИ. Сайты телеканала в мае 2017 года были заблокированы судом по требованию Минсвязи Азербайджана.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана комментировать голодовку Сагиева корреспонденту "Кавказского узла" отказались.

В опубликованном в августе отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Сагиев отнесен к группе заложников, которых преследуют из-за политической деятельности их родных.

Напомним, Сагиев был арестован 17 ноября 2017 года, в октябре 2018 года его осудили на семь лет по обвинению в торговле наркотиками. Азертюрк считает, что родственника преследуют из-за его журналистской деятельности в оппозиционных СМИ за рубежом.

Материалы о случаях преследования активистов, журналистов и правозащитников в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещен справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".