Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили кандидатом в премьеры

07 сентября 2020, 13:52

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили стал кандидатом на пост главы кабмина от "Единого национального движения" и объединения оппозиционных партий "Сила в единстве". У Саакашвили, который в Грузии заочно осужден, нет шансов возглавить правительство, предположил политолог Ника Читадзе.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым назначила на 31 октября выборы в парламент страны и в Верховный совет Аджарской автономии. ЦИК Грузии зарегистрировал 59 партий - участников выборов.

Михаил Саакашвили выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от партии «Единое национальное движение» и объединения оппозиционных партий «Сила в единстве», заявил сегодня на брифинге лидер партии Григол Вашадзе.

По его словам, решение выдвинуть Саакашвили кандидатом оба объединения приняли единогласно. "Михаил Саакашвили должен вернуться в Грузию, и он должен быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому «Единое национальное движение» и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", цитирует Вашадзе "Новости-Грузия".

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили - лидер украинской партии "Движение новых сил". 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Национального совета реформ. Саакашвили, получив гражданство Украины, перестал восприниматься в Грузии как грузинский политик, сказал "Кавказскому узлу" политолог Рамаз Сакварелидзе. Саакашвили остается самой значимой фигурой "Единого национального движения" и обеспечивает партии финансирование, возразил политолог Заал Анджапаридзе.

В конце августа один из лидеров "Единого национального движения" Роман Гоциридзе анонсировал, что в случае победы на парламентских выборах ЕНД выдвинет Михаила Саакашвили на пост премьер-министра. Однако политолог Ника Читадзе предположил, что у бывшего президента нет шансов возглавить правительство.

"У него есть поддержка в Грузии. Но на данном этапе, даже если "Национальное движение" наберет 100% голосов, Саакашвили пока не сможет стать премьером, потому что против него возбуждено уголовное дело и он не является гражданином Грузии. Так что это все требует решения правовых процедур. На данном этапе, шансов стать премьером у него нет", – привел 31 августа слова Читадзе "Sputnik Грузия".

Напомним, в Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Ему также предъявлены другие обвинения, в частности, в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, говорится в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка с Украины?".

На "Кавказском узле" опубликован также справочный материал о бывшей правящей в Грузии партии "Единое национальное движение".