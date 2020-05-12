Политологи поспорили о влиянии Саакашвили на грузинскую оппозицию

12 мая 2020, 03:43

Новое украинское назначение Михаила Саакашвили осложнило отношения Тбилиси и Киева, но грузинская сторона рассчитывает урегулировать возникшие разногласия. Третий президент Грузии остается самой значимой фигурой "Единого национального движения" и обеспечивает партии финансирование, обратил внимание политолог Заал Анджапаридзе. Саакашвили перестал восприниматься в Грузии как грузинский политик, полагает политолог Рамаз Сакварелидзе.

Как писал "Кавказский узел", МИД Грузии негативно отреагировал на назначение третьего президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе был отозван в Тбилиси для консультаций.

В Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, в частности, в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, говорится в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка с Украины?".

Чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Тбилиси для проведения консультаций в связи с назначением третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Перед проведением консультаций с руководством Грузии дипломат должен пройти карантин, предусмотренный для всех вернувшихся из-за рубежа граждан страны.

"После окончания карантинного срока будут проведены консультации, и я получу указания от руководства страны", - сказал Шарашенидзе 11 мая в эфире грузинской телекомпании "Имеди", эфир которой смотрел корреспондент "Кавказского узла".

Шарашенидзе добавил, что передал министерству иностранных дел Украины позицию правительства Грузии до своего отъезда из Киева. МИД Украины принял эту позицию, заверив, что Украина не отзовет своего посла из Грузии и приложит усилия для сохранения и углубления отношений между обеими странами.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что Грузия дорожит стратегическим партнерством с Украиной и не намерена разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Саакашвили. "К сожалению, события последних дней вышли за рамки такого стратегического партнерства", – констатировал Залкалиани.

Глава МИД Грузии напомнил, что изначально в Киеве рассматривали кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины. По словам Залкалиани, грузинские дипломаты инициировали "активные" переговоры с украинскими коллегами, и в Киеве "поняли", к каким негативным последствиям может привести назначение Михаила Саакашвили вице-премьером. В результате третьего президента Грузии назначили на менее значимый пост, но для Тбилиси назначение Саакашвили на государственную должность в контексте его уголовного преследования на родине осталось неприемлемым решением, которое "порождает вопросы".

"Мы детально рассмотрим, как можно выйти из этого положения и вернуть наши отношения в русло стратегического партнерства, формат которого у нас был, и я надеюсь, будет и впоследствии", – сказал Залкалиани.

Отзыв посла для проведения консультаций означает возникновение сложностей в дипломатических отношениях двух стран и говорит о намерении наметить будущие шаги, указал руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили. В заявлении Давида Залкалиани он усмотрел стремление грузинских властей урегулировать "эту фазу непростых отношений", не осложняя ситуацию.

Чечелашвили обратил внимание, что отношения Грузии и Украины "всегда характеризовались особым эмоциональным фоном". "Обе страны в 1993 году подписали уникальный договор в мировой практике – о взаимопомощи. Взаимоотношения обеих стран характеризует высокая степень доверия, стороны пользовались не только дипломатическими каналами для связи, но и личными – у премьер-министров, министров и заместителей министров всегда были прямые контакты, в том числе и посредством мобильных телефонов", – сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

В последние шесть-семь лет характер грузино-украинских отношений изменился – прежнее доверие было утрачено, и именно это привело, по мнению аналитика, к текущей ситуации.

Получив гражданство Украины, Михаил Саакашвили потерял статус грузинского политика, полагает политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе. Заявления Саакашвили и сама его личность воспринимаются в Грузии недостаточно серьезно, хотя сам он хотел бы вернуть свое влияние, полагает эксперт.

"Если сторонники Саакашвили смогут совершить в Грузии революцию и придут к власти, то он с удовольствием включится в грузинскую политику", – сказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе считает, что Саакашвили сохраняет свое влияние на созданную им партию – "Единое национальное движение". Без него партия "мало что значит", поскольку у нее нет харизматичных и влиятельных лиц, а Саакашвили, даже находясь на Украине, постарается продемонстрировать себя в качестве сильного лидера, чтобы поддержать свою партию в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в Грузии в октябре 2020 года.

"Большая часть голосов на выборах, отданных за партию, на самом деле, отданы именно за Саакашвили. У других фигур в партии нет общественной поддержки. Его (Саакашвили) влияние на политическую жизнь в Грузии будет постоянно чувствоваться", – сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

В январе грузинская полиция заподозрила Михаила Саакашвили в причастности к попытке свержения власти на основании его слов о том, что летом 2019 можно было добиться "падения режима". "Кавказский узел" собрал основную информацию о протестах в Грузии в прошлом году в материале "Главное о протестах в Грузии — 2019". Информация о новых акциях протеста доступна на странице " Новые протесты в Грузии-2019 ".

По словам политолога, ЕНД сохраняет активность благодаря Саакашвили, который добывает для партии финансирование. Без этой поддержки партия не смогла бы работать в таком масштабе, как сейчас. Саакашвили продолжает оказывать влияние на политическую жизнь в Грузии, даже находясь на Украине, а его возвращение в активную политику, пусть и в другой стране, придает дополнительный стимул его грузинским сторонникам. Любые успехи Саакашвили на новой должности сулят ЕНД дополнительные дивиденды – они будут восприниматься грузинскими избирателями как успех лидера партии.

"Если избиратели видят в каком-либо лидере силу и влияние, то они неосознанно стремятся примкнуть к нему, видя, что на этой стороне сила и преимущество", – сказал Анджапаридзе.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015 году он получил гражданство Украины и был назначен тогдашним президентом Петром Порошенко главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с поста одесского губернатора, говорится в его биографии на "Кавказском узле".