Дагестан стал лидером в СКФО по приросту смертей от коронавируса

07 сентября 2020, 12:44

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19 умерли три жителя Дагестана, два пациента на Ставрополье и один в Чечне. Лидерство по темпам распространения коронавируса сохранил Ставропольский край.

"Кавказский узел", лидером в СКФО по росту числа новых случаев заражения является Ставрополье. Это регион сохранял лидерство и по новым смертям от COVID-19, однако 6 сентября единственная смерть, зафиксированная в федеральном округе, произошла в Ингушетии.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 6 по 7 сентября в СКФО скончались шесть зараженные коронавирусом: три в Дагестане, два в Ставропольском крае и один в Чечне. Общее число смертей в федеральном округе с начале пандемии достигло, таким образом, 1053. Из них почти половина (510) приходится на Дагестан, а около четверти (252) – на Ставропольский край.

В остальных регионах число зарегистрированных смертей от коронавируса значительно меньше: в Кабардино-Балкарии - 79, в Ингушетии – 77, в Северной Осетии – 67, в Чечне – 40, а в Карачаево-Черкесии только 28, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Помимо смертей, причиной которых официально признан коронавирус, в Дагестане зафиксирован всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава региона, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз выше показателя за аналогичный период 2019 года, когда умерли лишь 29 человек. При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на COVID-19 подтвердились в СКФО за сутки у 365 человек - немногим более, чем сутками ранее (363). 124 новых случая коронавируса зафиксированы на Ставрополье, в Дагестане их 78, в Карачаево-Черкесии – 65, в Ингушетии – 36, в Кабардино-Балкарии – 33, в Северной Осетии – 25, а в Чечне – четыре.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии выросло до 48 661. Больше всего случаев заражения на Ставрополье - 12 878. В Дагестане общее число случаев заражения достигло сегодня 11 520, в Кабардино-Балкарии – 6 724, в Карачаево-Черкесии – 5 523, в Северной Осетии – 5087, в Ингушетии – 4622, в Чечне – 2307.

Ставрополье остается и лидером по числу активных больных. В крае продолжают болеть коронавирусом 3933 зараженных, тогда как в Дагестане - 1033, в Карачаево-Черкесии - 1027, в Чечне - 599, в Северной Осетии - 522, в Ингушетии - 519, в Кабардино-Балкарии - 443.

По уровню заболеваемости коронавирусом в СКФО лидирует наиболее малочисленная республика, Карачаево-Черкесия - там на каждые 100 тысяч жителей приходится 1186,39 случаев заражения, тогда как в среднем по округу этот показатель составляет 489,99, а в наиболее благоприятной в этом отношении Чечне - 156,01.

По данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан, где числится 3,11 млн человек. На втором месте – Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни составляет 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии живут 868 тысяч человек, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".