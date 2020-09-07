Поставка вакцин против гриппа выявила антипрививочные настроения в Дагестане

07 сентября 2020, 00:03

Минздрав Дагестан отчитался о получении первой партии вакцин от гриппа и призвал жителей не отказываться от прививок. На странице ведомства в Instagram развернулась бурная дискуссия, которая выявила сильные антипрививочные настроения в республике.

Как информировал "Кавказский узел", к 6 сентября общее количество случаев заражения коронавирусом в Дагестане достигло 11 442 за счет 75 новых случаев. Число жертв по сравнению с 5 сентября не изменилось и составляет 507 человек; за период пандемии выздоровели 9928 пациентов.

Помимо смертей, вошедших в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава региона, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

В рамках прививочной кампании против гриппа в Дагестан поступила первая партия вакцины для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М". Всего получено более 227 000 доз, сообщил 6 сентября Минздрав республики. Отмечается, что "со дня на день" ожидается поставка детских вакцин – более 333 тысяч доз.

"От гриппа в республике намерены привить 60% населения. Эта мера позволит избежать наложения эпидемии коронавируса на гриппозную", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там пояснили, что в первую очередь вакцинации подлежат учителя, медработники, работники общепита и социальных учреждений, а также "лица из группы риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями".

Начальник управления оказания медицинской помощи взрослому населению Муслимат Гасанова, на которую ссылается пресс-служба министерства, призвала жителей республики не отказываться сделать прививку от гриппа.

Сообщение о поступлении вакцин против гриппа, опубликованное на странице Минздрава Дагестана в Instagram (minzdravrd), вызвало активное обсуждение пользователей. По состоянию на 23.55 мск, соответствующий пост собрал 564 лайков и 116 комментариев. Часть комментаторов выказали недоверие по поводу качества вакцин.

"Почему 60, а не 100 процентов? Исключаете себя и своих близких? Начните эту вакцину с себя. Я лично не дам колоть своим детям. Это мое право", - написала подписчица под ником kadirova46882.

"Прежде чем вакцины везти в республику, проверили бы все медучреждения, куда поступают вакцины: всё ли в порядке с температурным режимом в холодильниках, в правильном ли режиме они работают, есть ли термосы для транспортировки", - высказалась moskva.zima.

"Очень трудно будет вакцинировать от гриппа. Люди ни во что не верят. Да и по религиозным убеждениям очень многие давно уже отказываются от всяких прививок", - написала svetlana.gadjieva.

"Почему сперва не сделали опрос населения, согласны ли люди делать эту прививку или нет? Как можно проводить опыты на людях!" - возмутилась alenagazi.

Комментаторы, которые высказались за вакцинацию, оказались в меньшинстве. Лишь около десяти подписчиков открыто поддержали призыв Минздрава.

"Каждый год прививаемся и не болеем. Если даже бывает, то легкая простуда, поэтому будем прививаться!" - написала angela_arsl.

"Я готов! Где и когда можно привиться?" - поинтересовался baihotov_is.

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