Кубанский блогер отказался признать вину в оправдании терроризма

04 сентября 2020, 02:47

Активист и блогер Валерий Клименченко из Краснодарского края, обвиненный в оправдании терроризма после публикации в соцсети сообщения о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, заявил в суде, что не считает себя виновным.

Как сообщал «Кавказский узел», в июле 2018 года сотрудники полиции составили протокол об административном нарушении в отношении блогера Валерия Клименченко, который проводил в станице Тбилисской Краснодарского края одиночный пикет "Спасибо Путину".

В Ростовском военном суде 3 сентября состоялось первое заседание по делу Валерия Клименченко, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла". Клименченко - молодой человек с небольшой бородкой, на заседании он был в пиджаке. Подсудимый рассказал, что родился 12 октября 1992 года в Туапсе, прописан и проживает в станице Тбилисской Краснодарского края. По словам Клименченко, он закончил 11 классов средней школы, не женат и не имеет детей. До задержания работал озеленителем в муниципальном автономном учреждении «Радуга», сказал он.

Клименченко сообщил, что он «шесть-семь раз» привлекался к административной ответственности, а пять лет назад в отношении него возбуждалось дело по статье о клевете (128.1 УК РФ), однако оно было прекращено по амнистии.

Гособвинение в деле Клименченко представляет прокурор Алексей Ханеня, адвокат Валерий Степанищев был подсудимому назначен.

Прокурор Алексей Ханеня также выступал как гособвинитель в делах гражданина Украины Павла Гриба и бывшего офицера Генштаба Дениса Хисамова. 22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к шести годам колонии, признав его виновным в подстрекательстве знакомой к теракту в сочинской школе. 23 июля Верховный суд России оставил приговор в силе. МИД Украины сочло несправедливым решение суда по делу Гриба. Хосамов в апреле 2019 года был приговорен к 19 годам колонии строгого режима по делу об участии в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство". 18 июля Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу на его приговор.

В начале заседания Клименченко попросил дать ему время для ознакомления с делом, указав, что не сделал этого ранее, «так как поругался со следователем ввиду его позиции по обвинению». Судьи разрешили ему ознакомиться с делом между заседаниями. Клименченко также попросил вернуть ему обвинительное заключение, которое «отобрал конвой».

Начальник конвоя пояснил, что конвоиры на пустых листах «обнаружили некие записи протестного характера» и предложил судье ознакомиться с ними. Председательствующий судья зачитал 18 надписей на обороте листов, среди которых были: «Я против политических репрессий!», «Я против войны между Россией и Украиной!», «Я против аннексии Крыма», «Я против преследования крымских татар», «Я против повышения пенсионного возраста!», «Я против роста цен на бензин и дизтопливо!», «Вперед, на революцию!» и другие. В итоге Клименченко вернули бумаги, пояснив, что в случае демонстраций плакатов он может быть удален до стадии прений.

Алексей Ханеня огласил обвинительное заключение, согласно которому Клименченко 17 ноября 2018 года «в утреннее время суток, но не позднее 12.15 мск», находясь в своем доме в станице Тбилисской, «ознакомился с информацией о совершенном Михаилом Жлобицким 31 октября 2018 года теракте путем самоподрыва в здании приемной управления ФСБ России по Архангельской области».

Утром 31 октября 2018 года в здании ФСБ в Архангельске 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий устроил самоподрыв. Пострадали три сотрудника, сам молодой человек погиб, сообщил "Интерфакс".

По версии обвинения, Клименченко «посчитал действия Жлобицкого правильными и нуждающимися в поддержке, подражании и одобрении, оправдании» и разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Валерий Ульянов текст «Подвиг Михаила Жлобицкого». В результате противоправных действий Клименченко размещенный им текст, оправдывающий терроризм, стал доступным для просмотра неограниченного круга лиц — пользователей соцсети «ВКонтакте», следует из документа.

Также Клименченко обвиняется в двух эпизодах оскорбления представителей власти — полицейского Максима Ильинова и главы Тбилисского района Краснодарского края Евгения Ильина, говорится в обвинительном заключении. В документе указано, что 6 апреля 2019 года, находясь у себя дома и используя сотовый телефон, Клименченко опубликовал «ВКонтакте» на странице «Валерий Ульянов» текст с угрозами в адрес полицейского и главы района. Кроме этого, подсудимый 1 августа 2019 года в 2.03 мск, находясь дома и используя телефон, разместил на своей странице «ВКонтакте» изображение полицейского Максима Ильинова с надписью, "содержащую в себе нецензурную брань", утверждается в обвинении. В обоих случаях Клименченко «осознавал, что размещенные им тексты станут доступны неограниченному кругу лиц, а Ильинов и Ильин являются представителями власти», зачитал Ханеня.

Клименченко обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России) и двух эпизодах публичного оскорбления представителя власти (статья 319 УК России), следует из документа. Отметим, что максимальное наказание по этим статьям - до семи лет лишения свободы.

Валерий Клименченко заявил, что не признает свою вину, однако не отрицает факт публикаций. «Я с обвинением не согласен. Подтверждаю факт публикаций данных материалов, но у меня иная позиция, она будет изложена позже», - сказал Клименченко. Он пояснил, что готов дать показания после представления всех доказательств обвинением.

Следующее заседание назначено на 15.00 мск 8 сентября. Ожидается, что по видеосвязи с краснодарскими судами будут допрошены оба потерпевших, а также ряд свидетелей обвинения, - всего в деле их 26.

Адвокат подсудимого Валерий Степанищев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в Краснодарском крае Клименченко защищал другой адвокат. Он указал, что с момента задержания Клименченко находился под стражей.