18 июля 2019, 15:34

Суд оставил в силе приговор Денису Хисамову

Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить жалобу на приговор бывшему офицеру из Краснодара Денису Хисамову, осужденному на 19 лет по делу об участии в террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля отставной военный из Краснодара Денис Хисамов был лишен звания капитана запаса и приговорен к 19 годам колонии строгого режима по делу об участии в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство". Защита решила обжаловать приговор.

23 октября 2017 года стало известно, что Турция выдала Таджикистану 33-летнего бывшего капитана Минобороны России Дениса Хисамова, который был задержан в апреле того же года. По версии следствия, отставной офицер в ноябре 2015 года через Украину, Молдавию и Турцию выехал в Сирию, где в январе 2016 года вступил в ряды "Исламского государства"* и прошел обучение в тренировочном лагере боевиков. Сам Хисамов отверг обвинения и заявил о пытках в ходе следствия.

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сегодня не удовлетворила апелляционную жалобу на приговор Денису Хисамову, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Верховного суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сказал он.

Комментариями Дениса Хисамова либо его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Хисамов отказался от показаний о боях на стороне ИГ*", "Отец краснодарского ученого объяснил его участие в ИГ* давлением кредиторов", "Суд признал трех жителей Кабардино-Балкарии боевиками ИГ*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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