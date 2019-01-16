Хисамов отказался от показаний о боях на стороне ИГ*

16 января 2019, 02:05

Отставной офицер из Краснодара Денис Хисамов объяснил свои признательные показания во время следствия психологическим давлением и пытками со стороны силовиков. По словам Хисамова, он никогда не был в Сирии и не воевал на стороне ИГ*.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что Турция выдала Таджикистану 33-летнего бывшего капитана министерства обороны России Дениса Хисамова, который был задержан в апреле после возвращения из Сирии. По версии следствия, отставной офицер воевал на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и планировал совершить теракты в России. На заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде 14 января Хисамов полностью отверг обвинения и заявил о жестоких пытках в ходе следствия.

Хисамов обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Отец задержанного Франгиз Хисамов предположил, что сын примкнул к сирийским боевикам из-за материальных проблем.

На заседании 15 января суд планировал допросить заявленных стороной обвинения свидетелей, но ни один из них не явился в суд, и прокурор Алексей Ханеня продолжил оглашение материалов дела. Он, в частности, огласил протоколы трех допросов Хисамова, сообщил присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Согласно этим документам, Хисамов признал, что в начале 2015 года он решил поехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ*. Он познакомился в Москве с выходцем из Таджикистана Абдулкеримом Аюбовым, который в ноябре 2015 года изготовил для него поддельный таджикский загранпаспорт. Хисамов, согласно этим показаниям, выехал в Сирию, в декабре 2015 года прибыл в Ракку и вплоть до декабря 2016 года участвовал в боевых действиях на стороне ИГ*, в частности, нес охранную службу и участвовал в боях с курдскими отрядами. В декабре 2016 года подсудимый вернулся в Турцию, где, согласно его показаниям на допросе, участвовал в вербовке сторонников для ИГ* вплоть до ареста миграционной полицией в апреле 2017 года.

Отвечая на вопросы прокурора, Денис Хисамов подтвердил, что он действительно признал свою вину на предварительном следствии, но дал эти показания вынужденно в условиях психологического и физического давления.

"Да, это мои подписи. (Мне говорили): "Мы найдем ложных свидетелей, окажем силовое воздействие, и если не признаешься, посадим тебя по максимуму". В то же время обещали дать по минимуму, если признаюсь", - заявил Хисамов в суде. Он уточнил, что в июне 2018 года давал признательные показания только под психологическим давлением, а в августе к нему применили физическое насилие и пытки.

"Я не воевал в Сирии и никогда там не был, это ложь. Не хочу нести ответственность за то, чего не совершал", - добавил Денис Хисамов.

На заседании 14 января Хисамов сообщил суду, что имеет алиби. По словам подсудимого, с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года он жил поочередно на трех съемных квартирах в Стамбуле, а в ноябре женился. Сведения о его адресах в Стамбуле, как утверждает Хисамов, можно подтвердить данными биллинга и сделанными в то время фотографиями. Планируя заниматься в Турции выжимкой тминного масла, он вылетел 9 января 2016 года из Стамбула в Адану, где провел неделю. "Перелет можно проверить по карточке пассажира и камерам", - сказал подсудимый.

В деле Хисамова нет документальных подтверждений пыток, в прокуратуру или Общественную наблюдательную комиссию защита от его имени не обращалась, сообщил после заседания адвокат Хисамова по соглашению Олег Жильцов.

"На предварительном следствии Хисамов мне не жаловался и не рассказывал о пытках, однако конфиденциальность нашего общения в краснодарском СИЗО нарушалась - мы не могли остаться наедине, даже не могли передать лист бумаги друг другу. Я не могу сам писать заявления о чем-либо, если подзащитный об этом не просит", - сказал защитник Хисамова корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.