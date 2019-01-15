Денис Хисамов заявил о давлении и пытках

15 января 2019, 04:07

Отставному офицеру из Краснодара Денису Хисамову предъявлено обвинение в участии в деятельности ИГ* в Сирии и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Подсудимый отверг вину полностью и заявил о жестоких пытках в ходе следствия.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что Турция выдала Таджикистану 33-летнего бывшего капитана Министерства обороны России Дениса Хисамова, которые был задержан в апреле после возвращения из Сирии. По версии правоохранителей, отставной офицер воевал на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и, возвращаясь через Турцию с поддельным паспортом гражданина Таджикистана, планировал совершить теракты в России. Отец задержанного Франгиз Хисамов предположил, что сын примкнул к сирийским боевикам из-за материальных проблем.

Хисамов обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Процесс по делу Дениса Хисамова должен был начаться в декабре 2018 года, однако дважды переносился ввиду неэтапирования обвиняемого. На заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде 14 января присутствовали только представители двух СМИ, включая корреспондента «Кавказского узла», родственников и друзей подсудимого в зале не было.

Заседание началось с установления личности подсудимого. Хисамов рассказал, что родился в Краснодаре, местом жительства назвал адрес военной части в Москве. Подсудимый женат, имеет троих малолетних детей. Местом работы он назвал службу в армии и занятие бизнесом. Большую часть заседания, которое завершилось около 19.00 мск, Хисамов провел стоя, сославшись на сильные боли в спине.

Гособвинитель Алексей Ханеня зачитал обвинительное заключение, в котором отмечается, что Хисамов участвовал в деятельности "Исламского государства"* с начала января 2015 года по 20 апреля 2017 года.

"В начале 2015 года Хисамов, проживающий в Дмитрове Московской области, стал приверженцем радикальных идей в исламе. В то же время, руководствуясь такими идеями, Хисамов принял решение выехать в Сирийскую Арабскую Республику", - заявил гособвинитель.

Из обвинительного заключения следует, что Хисамов "руководствовался идеями исламского экстремизма ваххабистского толка".

"В тот же период Хисамов в Москве на почве исповедования религии ислам познакомился с жителем города Москва и Московской области Аюбовым, также являющимся сторонником религиозной террористической организации ИГ*", - говорится в обвинении.

По словам гособвинителя, так как в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), "у Хисамова возможности законным способом покинуть пределы РФ не было".

"Хисамов планировал незаконным способом перейти российско-украинскую границу, затем проникнуть через Украину и республику Молдова в Турецкую республику, а затем в САР. Однако Хисамов не был осведомлен о способе незаконного и беспрепятственного перехода турецко-сирийской границы и встрече с представителем ИГ* с целью прохождения обучения террористической деятельности, вступление и участие в ИГ*. Хисамов был осведомлен, что Аюбов может оказать содействие в реализации указанных преступных намерений..., о чем Аюбов сам ранее сообщил в ходе доверительного общения", - говорится в обвинении.

По словам гособвинителя, Хисамов обратился к Аюбову с просьбой оказать помощь в выезде в Сирию в сентябре 2015 года.

"Аюбов должен был предоставить за вознаграждение в тысячу долларов США подложный гражданский заграничный паспорт гражданина республики Таджикистан для выезда на его основании из РФ в Турецкую республику с указанной целью, а также предоставить информацию о посреднике в Турецкой республике... В сентябре 2015 Хисамов в Москве через Whatsapp передал Аюбову свою фотографию для изготовления подложного паспорта", - сообщил он.

По его словам, Аюбов передал Хисамову в ноябре 2015 года Аюбов паспорт гражданина республики Таджикистан

"Аюбов сообщил, что Хисамову надо прибыть в Стамбул, встретиться с его знакомым Шамилем, который организует временное проживание и безопасный незаконный переход турецко-сирийской границы для встречи с представителями ИГ*. Через Whatsapp Аюбов передал номер телефона Шамиля", - отметил прокурор.

Он сообщил, что Хисамов пересек границу с Украиной 19 ноября 2015 года, предъявив на пропуске поддельный паспорт.

"24 ноября 2015 прибыл в город Стамбул, проследовав транзитом через Украину и Молдову. В тот же день встретился с Шамилем, предварительно договорившись с ним об этом в Telegram. Шамиль должен был за счет средств ИГ* обеспечить пребывание Хисамова на территории Турции и организовать незаконное пересечение турецко-сирийской границы, а Хисамов должен был пересечь границу, вступить в ряды ИГ* и принять участие в ее деятельности", - говорится в обвинении.

По словам гособвинителя, в Стамбуле Хисамов находился с 24 ноября по 29 декабря 2015 года.

"В 20-х числах декабря Шамиль при неустановленных обстоятельствах получил сведения о способе проникновения на территорию САР из Турецкой республики в районе Газантипа... 28-29 декабря Хисамов на автомобиле, предоставленном Шамилем, под управлением неустановленного лица прибыл из Стамбул в Газантип, а с 29 на 30 ночью 2015 года перешел турецко-сирийскую границу, направившись вглубь САР, где его встретили представители ИГ*", - говорится в обвинении.

По данным обвинения, Хисамов прибыл в террористический учебный центр "Муаскар" в районе Ракки.

"1 января 2016 года Хисамов вступил в ИГ*, заявив о желании участвовать в ее деятельности, до конца января 2016 прошёл идеологическую, психологическую и военную подготовку, обучился приёмам обращения с оружием и взрывными гранатами. В конце января 2016 Хисамов, завершив обучение, прибыл в город Ракка и вступил в подразделение ИГ* "Мухаджирин аль-Кавказ" под командованием неустановленного лица, амира, представившегося "Абу Сейфуллой", получил автомат Калашникова 1947 года и боеприпасы к нему. Проживал в помещении, предоставленном и оборудованном ИГ* под казармы возле центрального стадиона города Ракка. В качестве вознаграждения получал от Абу Сейфуллы ежемесячно 500 долларов... В середине февраля 2016 года Хисамов в составе отряда из десяти человек отправился в район населенного пункта Аль-Рай и находился там до конца февраля 14 суток, осуществляя скрытое наблюдения за действиями другой террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, ранее захватившими этот населенный пункт. Затем вернулся в город Ракку, где находился до второй половины марта 2016 на отдыхе", - говорится в обвинении.

По словам прокурора, на подобные выезды Хисамов отправлялся шесть раз.

"В конце июля Хисамов на автобусе из Ракки прибыл в пригород города Манбидж. По прибытии с другими участниками разместился в разрушенном каменном строении. В составе отряда из десяти человек "Мухаджирин аль-Кавказ" под командованием неустановленного лица (Хисамов) проследовал на север города Манбидж, где на протяжении десяти суток до 31 июля 2016 года принимал непосредственное участие в вооруженных боестолкновениях с курдскими формированиями. Хисамов вел стрельбу из автомата, использовал гранаты РГД, прикрывая другие подразделения ИГ*, участвовал в захвате домов", - заявил прокурор.

Всего, по его словам, в боестолкновениях Хисамов участвовал десять раз.

"В конце сентября 2016 года вернулся в Ракку и предложил амиру отправиться в Стамбул для выполнения функциональных обязанностей участника организации. В октябре 2016 года Хисамов перешел границу под видом беженца и прибыл в Стамбул с целью осуществления вербовочной деятельности среди выходцев из РФ и стран СНГ и среди причастных к деятельности другой террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, чем занимался до 20 апреля 2017 года, когда был задержан турецкими внутренними органами за нарушение миграционного режима. 14 октября 2017 года Хисамов был выдан полицией Турции в Таджикистан, а 13 ноября 2017 года был передан в РФ", - говорится в обвинении.

Хисамов заявил, что не был в Сирии

Денис Хисамов заявил, что не признает предъявленное обвинение полностью и хочет его прокомментировать, причем «чем раньше — тем лучше». Защитники пообещали высказаться по обвинению в ходе процесса.

Ввиду того, что двое свидетелей обвинения не явились в Московский окружной военный суд, гособвинитель попросил изменить порядок представления доказательств и допросить подсудимого.

Хисамов рассказал, что в 2015 году он проживал в Москве и согласился на предложение своих знакомых «поучаствовать в незаконной деятельности по продаже фальшивых купюр».

«Нас втроем задержали правоохранительные органы по Суздальскому району. Судья отпустил меня под залог в 500 тысяч рублей. Я испугался, что будет срок - по первой части (186 статьи УК РФ — прим. "Кавказского узла") он составляет до восьми лет. Я офицер запаса, отличник службы и кандидат технических наук, моя репутация была не запятнана, и я принял решение скрыться», - сообщил он суду.

Хисамов подтвердил, что исповедовал ислам и познакомился в московской мечети с Абдулкаримом, которого попросил сделать поддельный паспорт гражданина Таджикистана, по которому он позднее пересек границу с Украиной и вылетел в Турцию.

«Я хотел на этот паспорт сделать вид на жительство и заниматься бизнесом. После истечения срока давности статьи (186 УК РФ) я бы вернулся в Россию. В Турции я связался с... азербайджанцем, директором агентства недвижимости. С его помощью официально снял квартиру у турка, сразу же подал документы на визу. В июне мне дали официальную визу на имя Каландарова», - рассказал Денис Хисамова.

По его словам, в Турции он планировал заниматься выжимкой тминного масла и 9 января 2016 года вылетел вместе с компаньоном из стамбульского аэропорта «Ататюрк» в турецкий город Адана, где провел неделю.

"Перелёт можно проверить по карточке пассажира и камерам", - сказал подсудимый.

Денис Хисамов сообщил, что в Турции он заключил брак с мусульманкой из Молдавии, что «могут подтвердить как минимум двое свидетелей, проживающих в России». Однако вскоре Хисамов потерял свой поддельный паспорт, и по истечении срока визы был задержан полицией Турции на автобусной остановке.

«Меня проверили и отправили в депортационную тюрьму города Айдын, где я пробыл полгода. Я говорил оперативникам, что у меня поддельный паспорт, и я готов отбыть срок за фальшивомонетничество в России, но меня вывезли в Таджикистан... В Таджикистане меня сразу начали бить, приговаривая: «Это еще цветочки». В первую же ночь ко мне применили жестокие пытки - били током, по голове и телу, сломали ногу. Хотели, чтобы я признался, что я террорист ИГ*. Естественно, в итоге я все подписал, никакой человек это не выдержит. 40 дней меня держали в изоляторе, пока сойдут все травмы», - рассказал суду Хисамов.

Подсудимый также посетовал, что МВД Таджикистана распространило информацию о его участии в ИГ*, после перепечатки которой российскими СМИ его мать и отец «попали в больницу с сердечными приступами».

«После этого прилетел военный самолёт «Руслан», и оперуполномоченные Главного следственного управления доставили меня на Петровку, 38. В самолёте на меня оказывали давление, говорили, «мы сделаем тебе, как в Таджикистане»… (Сотрудник спецслужбы) мне прямо сказал: «Палочную систему никто не отменял, нужны показатели по делам о терроризме». Я удивился и понял, что это фальсификация. Они говорили, что повлияют на суд и мне дадут по максимуму», - эмоционально продолжал Денис Хисамов.

В Краснодаре, по словам подсудимого, пытки продолжались.

«В конце августа меня вызвали на допрос в кабинет. Там были (правоохранитель) и ещё два лысых, накачанных человека. Они связали мне руки скотчем, били ногами и руками. Взяли с собой аккумулятор и били меня током, выщипывали плоскогубцами бороду. Затем они... сказали: «Будем тебя насиловать, если не дашь нам признательные показания». Здесь любой человек возьмет на себя хоть убийство Ленина!» - заявил Хисамов.

Подсудимый добавил, что ему не давали связаться с адвокатом по соглашению и заставляли брать госадвоката «для подтверждения показаний», а с адвокатом по соглашению конфиденциально общаться при встречах не давали.

«Я не был в Сирии, я против какого-либо терроризма!» - завершил рассказ Хисамов.

«Есть заявления начальнику СИЗО об угрозе моей жизни и здоровью, и есть свидетель, который может подтвердить, что меня пытали», - также сказал он.

Защитник Хисамова не узнал свои подписи в протоколе

После допроса Дениса Хисамова прокурор попросил огласить все протоколы допроса в связи с противоречиями.

Были оглашены два протокола допроса Дениса Хисамова. Первый допрос состоялся во Владимире 27 декабря 2017 года с госадвокатом, второй, согласно документу, в октябре 2018 года в Краснодаре.

В протоколах записаны объёмные показания, в которых Хисамов признаёт вину, заявляет об участии в боевых действиях в Сирии в качестве мотострелка, участии в расстреле пленных курдов и присяге лидеру ИГ* Аль-Багдади.

Второй допрос длился четыре часа. Защитник Олег Жильцов заявил, что не узнаёт своей подписи на всех листах протокола, кроме первого. Сам подсудимый заявил, что на допросах «не говорил ни слова», а сами показания, за исключением установочных данных, выдуманы.

«Границу Сирии я не пересекал никогда!… Я являюсь капитаном запаса, и мне не было необходимости получать дополнительное обучение по владению автоматом и гранатами, как говорит обвинитель. Пошёл бы я рядовым мотострелком при своей специальности и участвовал в боевых действиях неделями без единого ранения и контузий? Нет!» - подчеркнул Хисамов.

Рассмотрение дела продолжится 15 января в 10.00 мск. Ожидается, что в этот день будут допрошены ключевые свидетели обвинения, среди которых может быть супруга Хисамова.

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