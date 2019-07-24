МИД Украины счел несправедливым решение суда по делу Гриба

24 июля 2019, 12:58

Внешнеполитическое ведомство Украины подвергло критике решение Верховного суда России, который оставил в силе приговор Павлу Грибу, осужденному по делу о подготовке теракта в Сочи. Отец осужденного указал на ухудшение здоровья сына и выразил опасения за его жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам колонии, признав его виновным в подстрекательстве знакомой к теракту в сочинской школе. Вчера, 23 июля, Верховный суд России оставил приговор в силе.

Павел Гриб был похищен в Белоруссии в 2017 году. Позднее стало известно, что он находится в СИЗО в Краснодаре. По версии следователей, в переписке Гриб убеждал знакомую жительницу Кубани взорвать самодельную бомбу в одной из школ. Сам Гриб не признал себя виновным, предположив, что переписку с ним вели силовики.

МИД Украины выразил протест "в связи с неправомерным решением военной коллегии Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба", говорится в сообщении, размещенном 23 июля на сайте министерства.

"Российский суд отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла", - заявило ведомство, призвав международное сообщество осудить решение ВС России и требовать освобождения всех граждан Украины, содержащихся под стражей на территории России.

Обвинение не прояснило обстоятельства задержания Павла Гриба, сообщила после приговора его адвокат Марина Дубровина. Ранее три оперативника уголовного розыска рассказали в суде о задержании Гриба в городе Ярцево Смоленской области. Сам Павел Гриб утверждал, что был задержан другими людьми в белорусском Гомеле.

Медицинское обследование Павла Гриба показало ухудшение его состояния, дальнейшее его пребывание под стражей может привести к смерти, сообщил отец осужденного Игорь Гриб. "Нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что... откроется внутреннее кровотечение, и все", - цитирует сегодня Игоря Гриба украинское издание "Деловая столица".

Павел Гриб имеет инвалидность. Доктор медицинских наук из Украины Василий Притула обследовал его в Ростове-на-Дону и пришел к выводу, что "в условиях нахождения Гриба в СИЗО такое состояние здоровья грозит появлением внутреннего кровотечения", говорится в биографии Павла Гриба, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ждет от украинской коллеги Людмилы Денисовой список независимых врачей, которых она хотела бы допустить для осмотра Павла Гриба, сообщил сотрудник пресс-службы российского омбудсмена.

"В ФСИН нам ответили, что в соответствии с законодательством это возможно, но это должен быть врач, у которого подтверждена соответствующая лицензия и есть подтверждение его квалификации. По состоянию на сегодня они (украинские коллеги) пока нам конкретно такого человека не предоставили", - привело 23 июля его слова РИА Новости.

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