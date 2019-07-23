Верховный суд России подтвердил приговор Павлу Грибу

23 июля 2019, 16:24

Высшая судебная инстанция России отказалась удовлетворить апелляцию гражданина Украины Павла Гриба, осужденного на шесть лет по делу о подготовке теракта в сочинской школе.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам колонии, признав его виновным в подстрекательстве знакомой к теракту в сочинской школе. Защита обжаловала вердикт суда.

"Приговор по делу оставлен без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда Верховного суда России, где сегодня рассматривалась апелляция.

Гриб участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО в Ростове-на-Дону, во время заседания на нем была медицинская маска, сообщил на своем сайте украинский канал ТСН.

На страницах в соцсетях адвоката Павла Гриба Марины Дубровиной по состоянию на 16.24 мск 23 июля нет комментариев относительно решения Верховного суда.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле" содержится биография Павла Гриба.