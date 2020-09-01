Черкесские активисты попросили главу Адыгеи вступиться за Кочесоко

01 сентября 2020, 20:00

Уголовное преследование Мартина Кочесоко связано с его общественно-политической деятельностью и носит заказной характер, заявили в обращении к Мурату Кумпилову представители общественности Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", дело черкесского активиста Мартина Кочесоко с 17 августа рассматривается в суде, очередное заседание назначено на 3 сентября. Кочесоко, вопреки подписанным после задержания признательным показаниям, заявил о своей невиновности. Уголовное преследование активиста связано с его общественно-политической деятельностью, уверены коллеги.

Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года в Нальчике. МВД сообщило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков, но активист заявил, что наркотики ему были подброшены. По версии следствия, Кочесоко в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю в окрестностях селения Урух, спрятал ее там же, а через полгода, в июне 2019 года, приехал, чтобы вывезти наркотик, но был задержан. По части 2 статьи 228 УК России активисту грозит до десяти лет заключения.

Инициативная группа из представителей общественности Кабардино-Балкарии обратилась к главе Адыгеи Мурату Кумпилову с просьбой выступить в поддержку Мартина Кочесоко.

"У нас абсолютно не вызывает сомнения, что преследование Мартина является следствием его общественно-политической деятельности и носит исключительно заказной характер […]. Инцидент с задержанием общественника и дальнейшее уголовное преследование, вызвали волну возмущения в черкесском сообществе по всему миру. Несмотря на попытки следствия придать рядовой характер делу Мартина, многие, кому небезразлична судьба черкесского народа – его история, язык, культура, восприняли произошедшее как личное оскорбление", - говорится в обращении, которое опубликовано на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра и на странице общественной организации "Хабзэ" в Facebook.

Авторы обращения указывают, что Мартин Кочесоко выступал за федерализацию политической системы и против перевода изучения родных языков народов России в статус факультативных, что существенно может усложнить сохранение родных языков.

По мнению авторов обращения, в материалах дела много нестыковок, трактующихся в пользу невиновности обвиняемого, но прокуратура приняла обвинительное заключение. "Мы убеждены, что следствие показало очевидную ангажированность и нежелание проводить фактическое расследование. Мы надеемся, что суд не возьмет сторону обвинения, но, к сожалению, нынешние реалии дают мало надежды на справедливое решение", - заявили члены инициативной группы, в которую вошли народный художник республики Вячеслав Мастафов, председатель Федерации конного спорта России Ибрагим Яганов, председатель общественного движения "Кабардинский конгресс" Аслан Бештоев, главный редактор журнала "Свет" Адам Шогенцуков, художник и иллюстратор книг Аслан Кармоков, старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев, представитель общественной организации "Хабзэ" Азамат Шорманов.

Обращаясь к Кумпилову, они отметили, что у главы Адыгеи в черкесском мире репутация государственного деятеля, который последовательно и системно пытается отстаивать интересы черкесского народа. "Мы видим, как много усилий Вы прикладываете для сохранения и развития черкесского языка и культуры в Республике Адыгея. Учитывая то обстоятельство, что процесс по делу Мартина Кочесоко носит общественно значимый характер для нашего народа и принял общенациональный резонанс в черкесском мире, убедительно просим Вас, принять к сведению все обстоятельства, связанные делом Мартина Кочесокова и принять всевозможные меры по защите прав и свобод черкесского активиста", - заключают авторы обращения.

Под обращением на странице "Хабзэ" в Facebook отметку "нравится" поставили 23 пользователя соцсети, здесь же опубликовано пять комментариев.

"У него (Кумпилова – прим. «Кавказского узла») нет полномочий в это вмешиваться", - прокомментировал обращение председатель "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

"Не обязательно вмешиваться, можно поддержать", - ответила ему Людмила Канаматова.

"Это обвинение выдвинуто не только против Мартина. Это против активистов и черкесов", - написал здесь же на арабском языке E Adiga Shapsoug (перевод выполнен с помощью соответствующего сервиса соцсети).

Напомним, что ранее односельчане Мартина Кочесоко, которые уверены в невиновности активиста, призвали главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обеспечить объективность суда.

27 июля издание "Медуза" опубликовало интервью с Мартином Кочесоко, в котором активист указал, что показания силовиков в деле о наркотиках расходятся, а понятые при обыске были подставными. Кочесоко рассказал, что при задержании опасался за свою жизнь и поэтому согласился выполнять требования силовиков. Задержание активиста и его последующее уголовное преследование вызвали широкий резонанс, дело Мартина Кочесоко сравнили с делом московского журналиста Ивана Голунова, задержанного днем ранее, 6 июня 2019 года.

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