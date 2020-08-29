Односельчане Мартина Кочесоко призвали Кокова обеспечить объективность суда

29 августа 2020, 00:15

Инициативная группа жителей Верхнего Куркужина добивается встречи с главой Кабардино-Балкарии, чтобы обсудить с ним дело против Мартина Кочесоко. Односельчане активиста уверены в его невиновности.

Как информировал "Кавказский узел", дело черкесского активиста Мартина Кочесоко с 17 августа рассматривается в суде. Кочесоко, вопреки подписанным после задержания признательным показаниям, заявил о своей невиновности. Уголовное преследование активиста связано с его общественно-политической деятельностью, уверены коллеги. Следствие продемонстрировало ангажированность, считает председатель совета общественной организации "Хабзэ" Азамат Цагов, а член организации Азамат Шорман заявил об отсутствии доказательств вины Кочесоко.

Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года в Нальчике. МВД сообщило, что он признал вину в приобретении и хранении наркотиков, но активист заявил, что наркотики ему были подброшены. По версии следствия, Кочесоко в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю в окрестностях селения Урух, спрятал ее там же, а через полгода, в июне 2019 года, приехал, чтобы вывезти наркотик, но был задержан. По части 2 статьи 228 УК России активисту грозит до десяти лет заключения.

Инициативная группа жителей селения Верхний Куркужин выступила в поддержку своего односельчанина Мартин Кочесоко, направив 28 августа открытое письмо главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. В письме они просят главу республики о личном приеме "для обсуждения всех вопросов, связанных с незаконным уголовным преследованием Мартина Кочесоко".

«Мартин вырос на наших глазах и воспитан в самых лучших традициях нашего народа. Попытки обвинить его в том, что он мог иметь хоть какое-то отношение к наркотикам, ничего кроме возмущения и гнева не могут вызвать», - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Авторы письма уверены, что уголовное дело Кочесоко сфальсифицировано в связи с его общественной и политической деятельностью. Инициативная группа сельчан оказывает Кочесоко "всяческую поддержку" в защите его прав, отмечается в документе.

Следствие пыталось найти доказательства участия Мартина Кочесоко в кенделенских событиях, произошедших 19 сентября 2018 года, но так и не смогло этого сделать.

Односельчане Кочесоко хотят встретиться с Коковым, чтобы добиваться объективного рассмотрения дела судом, сказал один из подписантов письма, житель селения Верхний Куркужин Мухамед Татимов. Единственное, о чем они намерены просить главу республики - обеспечить «справедливое решение, чтобы невиновного парня не засудили», заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

27 июля издание "Медуза" опубликовало интервью с Мартином Кочесоко, в котором активист указал, что показания силовиков в деле о наркотиках расходятся, а понятые при обыске были подставными. Кочесоко рассказал, что при задержании опасался за свою жизнь и поэтому согласился выполнять требования силовиков. Задержание активиста и его последующее уголовное преследование вызвали широкий резонанс, дело Мартина Кочесоко сравнили с делом московского журналиста Ивана Голунова, задержанного днем ранее, 6 июня 2019 года.

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