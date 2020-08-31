Шествие жителей Южной Осетии. Скриншот видео "Кавказского узла"

31 августа 2020, 15:10

Похороны Джабиева обратились в многолюдное шествие жителей Южной Осетии

Многолюдная траурная процессия с телом Инала Джабиева, умершего после задержания силовиками, дошла до центра Цхинвала. К процессии присоединились президент Южной Осетии и депутаты парламента, хотя ее участники критикуют власти.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева и 28 августа скончался. В интернете распространились фото со следами жестоких побоев на его теле. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД.

После смерти Джабиева источники сообщили о жестоком избиении еще двух задержанных по делу о покушении на главу МВД. Николай Цховребов госпитализирован со следами побоев, он не может самостоятельно ходить, рассказал сотрудник больницы. К подозреваемому Геннадию Кулаеву неделю не пускают адвокатов, появилась информация об избиении Кулаева и пытках током. 29 августа Николай Цховребов и еще один подозреваемый, Герсан Кулумбегов, были отпущены из-под стражи под подписку о невыезде.

Траурная процессия с телом Инала Джабиева вышла сегодня из его дома и дошла до главной площади Цхинвала. В толпе слышны плач и всхлипывания. Брат погибшего сквозь плач говорит, что его брата убили. Слышны выкрики: "Где наше правительство?". "Пусть выходят все [члены] правительства и встанут на колени перед семьей невинно убитого Инала", - крикнул один из друзей Джабиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

В центре Цхинвала собрались тысячи людей. Силовики обеспечивают порядок на траурном митинге, передало государственное информационное агентство Южной Осетии "Рес". На фотографиях, которыми сопровождается публикация, гроб с телом и венки несут во главе многолюдной процессии, по обеим сторонам улицы стоят десятки людей.

К похоронной процессии присоединились, в частности, президент Анатолий Бибилов и депутаты парламента. После похорон планируется провести массовую акцию в центре Цхинвала, информировало "Эхо Кавказа". По данным издания, траурная процессия исчисляется тысячами человек.

Смерть Инала Джабиева спровоцировала 28 августа митинг перед зданием правительства в Цхинвале. Протестующие потребовали отставки кабмина, а затем и главы Южной Осетии Анатолия Бибилова. Премьер-министр Эрик Пухаев добровольно ушел в отставку, вслед за ним в отставку было отправлено все правительство. Депутаты парламента Южной Осетии, собравшиеся 29 августа на экстренное совещание, проголосовали за вотум недоверия генпрокурора. Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты записал видеообращение, в котором призвал Бибилова уйти в отставку. При этом Кокойты попросил близких Джабиева не исполнять клятву кровной мести.

Примечание:

"Пользователи Instagram поспорили из-за граффити о смерти Цкаева", "Следователь по делу Цкаева рассказал о практике пыток в силовых структурах", "Родственники и журналисты выразили надежду на обвинительный приговор по делу Цкаева".

Автор: Дарья Кузнецова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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