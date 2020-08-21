Силовики отпустили анонсировавших пикет жительниц Дербента

21 августа 2020, 17:17

Матерей Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова отпустили из отделения полиции в Махачкале, так и не предъявив им никаких претензий. При этом силовики предупредили женщин об ответственности за несанкционированные акции протеста.

Как сообщал " Кавказский узел ", сегодня матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова - Елена Барзукаева и Шаганаз Рабаданова - планировали провести одиночный пикет у здания республиканской прокуратуры в Махачкале, но силовики еще на выезде из дербентского района остановили их автомобиль и доставили в отдел полиции. Женщины добиваются медосвидетельствования сыновей, а также объективного расследования информации о пытках.

Дербентец Ислам Барзукаев, а также задержанные с ним Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ его имя указывалось также как Миразали Мизаралиев) заявили в марте, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания по делу о терроризме. Родственники неоднократно проводили акции протеста с требованием остановить "беспредел" в республике. В июле адвокат Барзукаева рассказал, что его подзащитного без объяснения причин помещают в карцер и не оказывают медпомощь. Жалобы арестованного направлены в прокуратуру и службу исполнения наказаний.

Шаганаз Рабаданова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее продержали в отделе полиции около трех часов и отпустили, так и не объяснив ей причину, по которой туда привезли. "В райотдел мы приехали после 11 часов. Нас проводили в камеру предварительного содержания, и все это время мы провели там", - рассказала Рабаданова.

По ее словам, первые полтора часа к ним вообще никто не подходил. "Мы просто сидели и ждали. Через час я уже сама подошла, спрашивала о причинах нашего там нахождения. Никто ничего не мог объяснить. Потом подошел сотрудник, который нас привез. Он начал составлять рапорт, потом начал звонить по телефону. Два раза он рвал составленный им самим рапорт, при этом с кем-то говорил по телефону и высказывал недовольство", - рассказала жительница Дербента.

В отделе полиции матерям стало плохо, им вызвали скорую помощь. По словам Рабадановой, врачи дали ей таблетку, а Барзукаевой сделали два укола, в том числе с инъекцией успокоительного. Бригада скорой предложила отвезти Елену Барзукаеву в больницу, чтобы снять кардиограмму, однако она отказалась.

Уже спустя два часа после доставления в отделение женщин принял дознаватель, который опросил их и отпустил. Рабаданова вышла из отдела, но Барзукаева осталась, чтобы написать заявление. Затем она час ожидала, пока силовики выпишут предостережение обеим материям. В документе сказано, что нарушение законов о проведении массовых и одиночных акций протеста приводит к уголовной или административной ответственности, сообщила Шаганах Рабаданова.

Елена Барзукаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что требовала встречи с начальником отдела полиции, однако ее не пропустили к нему. "Сотрудник, который нас привез, не знал, что писать в рапорте, он несколько раз переписывал его. Нам говорили, что у них есть ориентировка, и поэтому мы были доставлены в полицию. Но соответствующий документ нам не показали. Поэтому в заявлении я потребовала дать мне письменный ответ, на каком основании нас задержали, кто дал ориентировку на нас", - пояснила мать Ислама Барзукаева.

Сами женщины связали свое задержание с планировавшейся акцией протеста. "Даже после того, как нас продержали около часа на Джемикентском посту, мы все равно ехали в Махачкалу, чтобы провести одиночный пикет. Но нас остановили еще до того, как мы подъехали к прокуратуре. В отделе сотрудники даже оговаривались, задержали ли нас на "26"", - сказала Барзукаева. Она пояснила, что "26-й" принято называть улицу Ярагского, прежнее название которой - улица 26 Бакинских комиссаров. Там располагается здание прокуратуры Дагестана

Барзукаева и Рабаданова заявили, что не отказались от идеи проведения акции, но перенесли ее на другой день. Пресс-служба МВД Дагестана не ответила на телефонный звонок корреспондента "Кавказского узла".

По версии следствия, трое молодых людей организовали вооруженную группу и собирались поселиться в лесном массиве для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". 17 декабря 2019 года было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Создание террористического сообщества". В конце января им было предъявлено обвинение по этой статье.