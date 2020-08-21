Силовики задержали матерей обвиняемых в терроризме жителей Дербента

21 августа 2020, 13:59

В райотдел полиции Махачкалы доставлены матери Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, арестованных по делу о терроризме. Женщины планировали провести акцию протеста с требованием медосвидетельствования сыновей, а также объективного расследования их пыток.

Как писал " Кавказский узел ", в марте житель Дербента Ислам Барзукаев, а также задержанные с ним Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ его имя указывалось также как Миразали Мизаралиев) заявили, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания по делу о терроризме. Родственники неоднократно проводили акции протеста с требованием остановить "беспредел" в республике. В июле адвокат Барзукаева рассказал, что его подзащитного без объяснения причин помещают в карцер и не оказывают медпомощь. Жалобы арестованного направлены в прокуратуру и службу исполнения наказаний.

По версии следствия, трое молодых людей организовали вооруженную группу и собирались поселиться в лесном массиве для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". 17 декабря 2019 года было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Создание террористического сообщества". В конце января им было предъявлено обвинение по этой статье.

Матери Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова планировали сегодня провести одиночный пикет у здания республиканской прокуратуры, чтобы привлечь внимание к фабрикации уголовного дела в отношении их сыновей. Женщины утром выехали из Дербента, однако на Джемикентском посту при выезде из Дербентского района их автомобиль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, сообщила мать Ислама Елена Барзукаева.

"На посту нас продержали около часа. Проверяли номера, два раза просили открыть капот, осмотрели багажник. Но в итоге через час нам разрешили проехать дальше", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Барзукаева.

После въезда в Махачкалу машину с Барзукаевой и матерью Гасана Шаганаз Рабавновой вновь остановили полицейские на проспекте Амет-хана Султана. Силовики заявили, что машина «находится в ориентировке», и им необходимо проследовать в Советский райотдел полиции, а в случае отказа могут применить силу. Женщины в сопровождении патрульной машины поехали в отдел полиции, сообщила Барзукаева. На 13.09 мск они находились в здании полиции, передал корреспондент "Кавказского узла", находящийся в это время у отдела полиции.

По словам Барзукаевой, ее сыну отказывают в медобследовании. "Моему сыну отказывают в медицинском обследовании... Около десяти раз его (отправляли) в карцер", - заявила она, добавив, что требует проведения независимого медосвидетельствования, и готова сама его оплатить.

В составленном 18 июня 2019 года Общественной наблюдательной комиссией документе с результатами осмотра Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева говорилось, что члены ОНК зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.

Тетя Гасана Курбанова заявила, что также требует объективного расследования пыток обвиняемых.

"Пока Гасан находился в СИЗО, он дважды лежал в больнице и был прооперирован. Это все последствия травм, полученных при пытках после его похищения. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, пытавших Гасана, нам четыре раза отказали. Мы требуем проведения объективного расследования",- рассказала тетя Курбанова Зайнаб Рабаданова.

На сайте МВД дагестана на 13.55 мск сегодня нет информации о задержании Барзукаевой и Рабадановой.