Житель Дербента пожаловался на жестокое обращение в СИЗО

27 июля 2020, 06:56

Обвиненный в терроризме житель Дербента Ислам Барзукаев рассказал, что его без объяснения причин помещают в карцер и не оказывают медпомощь. Жалобы арестованного направлены в прокуратуру и службу исполнения наказаний, сообщил 26 июля адвокат.

Как писал " Кавказский узел ", в марте житель Дербента Ислам Барзукаев, а также задержанные с ним Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ его имя указывалось также как Миразали Мизаралиев) заявили, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. Родственники неоднократно проводили акции протеста с требованием остановить "беспредел" в республике.

По версии следствия, трое молодых людей организовали вооруженную группу и собирались поселиться в лесном массиве для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". 17 декабря 2019 года было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Создание террористического сообщества". В конце января им было предъявлено обвинение по этой статье.

Барзукаева семь раз подряд помещали в карцер в следственный изолятор, при этом сотрудники не пояснили ему, за какие проступки назначено наказание, сообщил 26 июля со ссылкой на адвоката Тагира Шамсудинова журнал "Дош".

"Барзукаев говорит, что ни в каких нарушениях его не обвиняют, а отводят в карцер", - процитировали Шамсудинова "Кавказ.Реалии".

По словам адвоката, у Барзукаева также возникли проблемы со здоровьем и он жалуется на неоказание медпомощи. "Он хромает, у него повреждена коленная связка, ему нужна обязательно хирургическая помощь... у него проблемы с барабанной перепонкой, из уха течет жидкость ", - рассказал Шамсудинов. Барзукаев неоднократно обращался в медсанчасть изолятора, но дежурный врач осматривает его и никакого лечения не назначает.

В составленном 18 июня 2019 года Общественной наблюдательной комиссией документе с результатами осмотра Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева говорилось, что члены ОНК зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.

Адвокат сообщил, что направил жалобу о жестоком обращении с подзащитным в изоляторе в прокуратуру, а родные Барзукаева – в службу исполнения наказаний. Жалоба матери Барзукаева Елены принята к рассмотрению, сообщило со ссылкой на управление ФСИН по Дагестану издание.

На сайтах управление ФСИН по Дагестану и прокуратуры Дагестана сообщения о жалобах Барзукаева, адвоката и его матери по состоянию на 6.30 мск нет.